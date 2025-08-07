СМИ: США введут вторичные санкции против России 8 августа
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что консультации с российской стороной "прошли успешно"
07 августа 2025, 07:14, ИА Амител
США намерены ввести в пятницу, 8 августа, вторичные санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что санкции введут, несмотря на визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Москву. В Вашингтоне подчеркнули, что его консультации с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".
Напомним, Уиткофф посетил Россию 6 августа и встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Их беседа продлилась более трех часов. После этого Трамп заявил, что она была продуктивной.
«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» – написал он в Truth Social.
При этом сразу после разговора Путина и Уиткоффа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении Индии за покупку российской нефти.
07:24:34 07-08-2025
- "США намерены ввести в пятницу, 8 августа, вторичные санкции против России."------ Выходит обоюдные сигналы не помогли?
07:26:38 07-08-2025
Главшпан не знает как с нами справиться делает непонятные хаотичные движения
08:19:23 07-08-2025
Давайте все мы помолчим,
08:40:33 07-08-2025
И хорошо, искандеры смеются от этих санкций
14:30:34 07-08-2025
Гость (08:40:33 07-08-2025) И хорошо, искандеры смеются от этих санкций...
А эти искандеры тебя накормят и оденут при подорожании всего и вся?
14:35:29 07-08-2025
Гость (14:30:34 07-08-2025) А эти искандеры тебя накормят и оденут при подорожании в... Кто то же сказал, не хочешь кормить свои искандеры, будешь кормить чужие
08:45:56 07-08-2025
Скоро ветер будет валять доллары по улицам и никому эти бумажки будут не нужны, просто билеты банка приколов....
09:24:56 07-08-2025
Гость (08:45:56 07-08-2025) Скоро ветер будет валять доллары по улицам и никому эти бума... Более конкретно можно сроки ? Лет 20 уже это скоро, а он всё дороже и дороже
08:46:18 07-08-2025
консультации с российской стороной "прошли успешно" --- завтра введут санкции. Тут точно нет противоречия?
12:05:47 07-08-2025
мазохисты, кто кому больнее сделает, уровень детского сада, ей богу