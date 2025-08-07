При этом в Вашингтоне подчеркнули, что консультации с российской стороной "прошли успешно"

США намерены ввести в пятницу, 8 августа, вторичные санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что санкции введут, несмотря на визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Москву. В Вашингтоне подчеркнули, что его консультации с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".

Напомним, Уиткофф посетил Россию 6 августа и встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Их беседа продлилась более трех часов. После этого Трамп заявил, что она была продуктивной.

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» – написал он в Truth Social.

При этом сразу после разговора Путина и Уиткоффа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении Индии за покупку российской нефти.