СМИ: Украина может отказаться от части территорий, чтобы завершить конфликт с Россией

Согласно информации источников, Киев смягчил свою позицию перед переговорами Путина и Трампа, которые должны пройти 15 августа на Аляске

12 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы урегулировать конфликт с РФ и вступить в НАТО. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, глава Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое предложенное Трампом урегулирование, если оно подразумевает отказ от украинских земель. Но территории, которые уже удерживает Россия, могут стать предметом обсуждения.

В газете отметили, что этот шаг будет означать не только заморозку линии фронта, но и фактическую передачу России контроля над Луганском, Донецком, Запорожьем, Херсоном и Крымом. Киев смягчил свою позицию перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться 15 августа на Аляске.

Напомним, после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом также подтвердили, что переговоры пройдут на Аляске 15 августа.