Запасов газа, который оставили ей другие туристы, могло хватить только на этот период

30 августа 2025, 17:50, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: социальные сети

Альпинистка Наталья Наговицина могла прожить на пике Победы примерно пять дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасателя из России Баира Батуева.

Такой вывод Батуев сделал, основываясь на количестве запасов газа, который передали ей другие члены группы.

Отметим, что в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: в данный момент никто не может констатировать ее жизнь или смерть.

Напомним, 47-летняя спортсменка поднялась на пик Победы в составе группы из пяти человек, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.