Спасатель: альпинистка Наговицина могла прожить на пике Победы около пяти дней
Запасов газа, который оставили ей другие туристы, могло хватить только на этот период
30 августа 2025, 17:50, ИА Амител
Альпинистка Наталья Наговицина могла прожить на пике Победы примерно пять дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасателя из России Баира Батуева.
Такой вывод Батуев сделал, основываясь на количестве запасов газа, который передали ей другие члены группы.
Отметим, что в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: в данный момент никто не может констатировать ее жизнь или смерть.
Напомним, 47-летняя спортсменка поднялась на пик Победы в составе группы из пяти человек, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.
18:13:31 30-08-2025
кино надо снять про этот случай с подробными разъяснениями. чтобы закрыть уже все вопросы и в назидание будущим альпинистам
18:44:32 30-08-2025
Гость (18:13:31 30-08-2025) кино надо снять про этот случай с подробными разъяснениями. ... Таких "киН" на ютубе пруд пруди. гугл примерно так: Сколько трупов на Эвересте. Сколько человек осталось на Эвересте в 2023 (18)/ Почему не спасают на Эвересте. самая опасная гора К2. и тд и тп. Фактически всегда выше 6000 м - покойся с миром.
20:55:25 30-08-2025
Гость (18:44:32 30-08-2025) Таких "киН" на ютубе пруд пруди. гугл примерно так: Сколько ... кина на ютубе отличаются широким разбросом некомпетентности
21:23:34 30-08-2025
Гость (20:55:25 30-08-2025) кина на ютубе отличаются широким разбросом некомпетентности... 😁
10:25:18 31-08-2025
Гость (20:55:25 30-08-2025) кина на ютубе отличаются широким разбросом некомпетентности... Но в деревне Кукуево экспертов полно!
23:38:12 31-08-2025
Гость (10:25:18 31-08-2025) Но в деревне Кукуево экспертов полно! ... деревня Кукуева может не смотреть
18:57:06 30-08-2025
18:51:51 30-08-2025
Даже Виктория Боня залезла на 8 тысячник. После 40 нечего делать в горах выше 5000 м как и в тяжелом спорте.
19:43:24 30-08-2025
Т.е. пять суток "спасатели" резину тянули, чтобы потом, умыв руки, с "чистой" совестью заявить, что спасать уже, кроме трупа, некого!?
21:32:24 30-08-2025
Гость (19:43:24 30-08-2025) Т.е. пять суток "спасатели" резину тянули, чтобы потом, умыв... Изначально было понятно, что невозможно эвакуировать человека с травмой опорно-двигательного аппарата с такой высоты. Туда просто не смогут добраться спасатели за необходимое время. Если бы у неё был кислород, медикаменты, еда-вода, топливо, то, возможно, она смогла бы дождаться. А так - без вариантов. Туда невозможно добраться, кроме как пешком. И спуститься, кроме как пешком, нельзя, причём, спуститься налегке, уже изрядно обессиленным, на последнем дыхании. А подняться туда с грузом, да ещё спуститься оттуда с грузом... Ну, хорошо, спасли бы они эту женщину, но умер бы по дороге кто-то из спасателей-альпинистов. Как, нормально?
Такие горы - это почти космос...
10:06:33 31-08-2025
Кхм... (21:32:24 30-08-2025) Изначально было понятно, что невозможно эвакуировать человек... Люто плюсую! Добавлю, физиологию никто не отменял. Представьте как справить естественные надобности с поломанной ногой на 7200 м, даже просто напросто снять комбез на морозе в минус 20 для этого.
22:15:16 30-08-2025
Гость (19:43:24 30-08-2025) Т.е. пять суток "спасатели" резину тянули, чтобы потом, умыв... Да
23:31:55 30-08-2025
