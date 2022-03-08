Английский футбол перестанут показывать в России

Представители Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги приняли решение о прекращении трансляции соревнований в России. Трансляцию игр АПЛ в России прекратят в течение 8 марта, сообщает Sports.

Юристы дали руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с сервисом Okko, который на ближайшие три месяца владел правами на показ матчей АПЛ в России. Также лиги расторгнут соглашения с каналом «Матч ТВ», который транслировал в России матчи Кубка Англии.

Напомним, 28 февраля представители ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении сборной России и российских команд от международных турниров. Действовать ограничения будут «до дальнейшего распоряжения». В марте сборная России по футболу должна была сыграть стыковой матч отбора к чемпионату мира со сборной Польши. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с немецким клубом РБ «Лейпциг».