Спустя 27 лет в Алтайском крае завершили расследование двойного убийства

Правоохранители обвиняют 65-летнего мужчину

09 июня 2026, 10:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Правоохранители завершили расследование двойного убийства, совершенного 27 лет назад в Камне-на-Оби. Они считают, что виновник — 65-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, в 1999 году житель города пил спиртные напитки вместе с двумя знакомыми. Между ними вспыхнула ссора по незначительному поводу, во время которой один из выпивающих напал с табуреткой и ножом на приятеля.

«Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы, туловища и шеи, отчего последний скончался на месте происшествия. Второй мужчина попытался пресечь противоправные действия, но ему также были нанесены многочисленные удары и в дальнейшем он скончался», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины утвердил прокурор, его направили в суд.