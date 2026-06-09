Спустя 27 лет в Алтайском крае завершили расследование двойного убийства
Правоохранители обвиняют 65-летнего мужчину
09 июня 2026, 10:20, ИА Амител
Правоохранители завершили расследование двойного убийства, совершенного 27 лет назад в Камне-на-Оби. Они считают, что виновник — 65-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По версии следствия, в 1999 году житель города пил спиртные напитки вместе с двумя знакомыми. Между ними вспыхнула ссора по незначительному поводу, во время которой один из выпивающих напал с табуреткой и ножом на приятеля.
«Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы, туловища и шеи, отчего последний скончался на месте происшествия. Второй мужчина попытался пресечь противоправные действия, но ему также были нанесены многочисленные удары и в дальнейшем он скончался», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины утвердил прокурор, его направили в суд.
12:10:09 09-06-2026
Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК проверили? Как еще нераскрытую бытовуху можно вдруг раскрыть через столько лет, когда последние следы давно истлели?
13:40:13 09-06-2026
Гость (12:10:09 09-06-2026) Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК провер... скорее всего сам. Бывает труп по ночам приходит и душит. Он держался держался и не смог больше -пошел с чистосердечным
13:59:44 09-06-2026
Гость (12:10:09 09-06-2026) Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК провер...
"Или старые улики на ДНК проверили"
А с чем сравнивали? У нас нет всеобщей базы.
Скорее всего на старости лет опять попался к ментам в руки, тут как раз "пальчики" и всплыли из старого дела.
12:42:11 09-06-2026
Сразу видно, дело запутанное, двоих зарезали, кто с ними пил, как найдешь, хорошо еще что в 27 лет уложились
13:54:24 09-06-2026
И тот, который в дальнейшем скончался, молчал до последнего. Не сдал друга. Как туД раскроешь по горячим следам?
16:34:36 09-06-2026
Опять же по пьяне непойманный убийца проболтался, похвалился в бане новому другу или подруге. Информацию передали куда надо. А там дело техники, подвесили вниз, например,, пока раскаянье не наступит. Показал задержанный, как было дело, всё сошлось и впуть. Прямых доказательств когда нет, на косвенных можно плюс сознанка.