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Спустя 27 лет в Алтайском крае завершили расследование двойного убийства

Правоохранители обвиняют 65-летнего мужчину

09 июня 2026, 10:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Правоохранители завершили расследование двойного убийства, совершенного 27 лет назад в Камне-на-Оби. Они считают, что виновник — 65-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. 

По версии следствия, в 1999 году житель города пил спиртные напитки вместе с двумя знакомыми. Между ними вспыхнула ссора по незначительному поводу, во время которой один из выпивающих напал с табуреткой и ножом на приятеля. 

«Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы, туловища и шеи, отчего последний скончался на месте происшествия. Второй мужчина попытался пресечь противоправные действия, но ему также были нанесены многочисленные удары и в дальнейшем он скончался», — сообщили в ведомстве. 

Уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины утвердил прокурор, его направили в суд. 

Алтайский край Происшествия суд
       

Комментарии 6

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Гость

12:10:09 09-06-2026

Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК проверили? Как еще нераскрытую бытовуху можно вдруг раскрыть через столько лет, когда последние следы давно истлели?

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Гость

13:40:13 09-06-2026

Гость (12:10:09 09-06-2026) Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК провер... скорее всего сам. Бывает труп по ночам приходит и душит. Он держался держался и не смог больше -пошел с чистосердечным

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Гость

13:59:44 09-06-2026

Гость (12:10:09 09-06-2026) Мужик что, сам пришел сдался? Или старые улики на ДНК провер...
"Или старые улики на ДНК проверили"
А с чем сравнивали? У нас нет всеобщей базы.
Скорее всего на старости лет опять попался к ментам в руки, тут как раз "пальчики" и всплыли из старого дела.

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Гость

12:42:11 09-06-2026

Сразу видно, дело запутанное, двоих зарезали, кто с ними пил, как найдешь, хорошо еще что в 27 лет уложились

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.

13:54:24 09-06-2026

И тот, который в дальнейшем скончался, молчал до последнего. Не сдал друга. Как туД раскроешь по горячим следам?

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Гость

16:34:36 09-06-2026

Опять же по пьяне непойманный убийца проболтался, похвалился в бане новому другу или подруге. Информацию передали куда надо. А там дело техники, подвесили вниз, например,, пока раскаянье не наступит. Показал задержанный, как было дело, всё сошлось и впуть. Прямых доказательств когда нет, на косвенных можно плюс сознанка.

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