Сразу два ДТП. Подробности аварии с грузовиком, заблокировавшим въезд в Барнаул

Аварии оформлены с материальным ущербом

05 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

ДТП на въезде в Барнаул / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Новоалтайске в среду утром, 5 ноября, на улице Дорожной в районе дома № 7 произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пяти автомобилей, сообщает алтайская Госавтоинспекция.

«ДТП оформлены с материальным ущербом, пострадавших нет. Движение на данном участке автодороги восстановлено», – рассказали в ведомстве.

Как сообщалось в соцсетях, в результате ДТП было полностью заблокировано движение в сторону Барнаула, в результате чего образовалась огромная пробка.

Напомним, Барнаул после снегопада утром 5 ноября сковали максимальные пробки в 10 баллов.