Лидер по доступности — Мордовия: килограмм этого овоща стоит там 32 рубля

24 февраля 2026, 09:42, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Аналитики подсчитали, где в России в январе 2026 года картофель был самым доступным. Данные официальной статистики изучило РИА Новости.

Дешевле всего картошка оказалась в Мордовии — 32 рубля за килограмм. В тройку лидеров также вошли Брянская область (33 рубля) и Башкирия (35 рублей).

Чуть выше цены в Пензенской (35,3 рубля) и Смоленской (35,4 рубля) областях. В Нижегородской области килограмм стоил 36,3 рубля, в Чувашии и Курской области — по 36,4 рубля. Омская область (36,8 рубля), Марий Эл (37,2 рубля) и Костромская область (37,4 рубля) замыкают десятку регионов с самыми низкими ценами.

Для сравнения: в Москве средняя цена картофеля достигла 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля.

Ранее FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала данные по мировому производству картофеля. Россия заняла пятое место с 18,4 млн тонн (4,7% от мирового объема). Лидирует Китай (94,8 млн тонн), за ним следуют Индия (57,1 млн тонн), Украина (21,1 млн тонн) и США (19,1 млн тонн).

Ранее Алтайкрайстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в начале февраля.