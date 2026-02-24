Стало известно, где в России самый дешевый картофель
Лидер по доступности — Мордовия: килограмм этого овоща стоит там 32 рубля
24 февраля 2026, 09:42, ИА Амител
Аналитики подсчитали, где в России в январе 2026 года картофель был самым доступным. Данные официальной статистики изучило РИА Новости.
Дешевле всего картошка оказалась в Мордовии — 32 рубля за килограмм. В тройку лидеров также вошли Брянская область (33 рубля) и Башкирия (35 рублей).
Чуть выше цены в Пензенской (35,3 рубля) и Смоленской (35,4 рубля) областях. В Нижегородской области килограмм стоил 36,3 рубля, в Чувашии и Курской области — по 36,4 рубля. Омская область (36,8 рубля), Марий Эл (37,2 рубля) и Костромская область (37,4 рубля) замыкают десятку регионов с самыми низкими ценами.
Для сравнения: в Москве средняя цена картофеля достигла 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля.
Ранее FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала данные по мировому производству картофеля. Россия заняла пятое место с 18,4 млн тонн (4,7% от мирового объема). Лидирует Китай (94,8 млн тонн), за ним следуют Индия (57,1 млн тонн), Украина (21,1 млн тонн) и США (19,1 млн тонн).
Ранее Алтайкрайстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в начале февраля.
09:46:57 24-02-2026
В погребе у соседа
10:38:29 24-02-2026
Гость (09:46:57 24-02-2026) В погребе у соседа... ага...попался!ты картоху из моего погребя прекрати тырить...
10:03:59 24-02-2026
Такую статистику публиковать крайне непатриотично!!! Это какие то иноагенты подсчёт вели. Не может такого быть, чтобы у кокаинового фюрера выращивали столько картофеля в таких условиях. А где же батька с бульбой?
10:12:09 24-02-2026
Самый дешёвый как показывает практика в Египте
10:20:07 24-02-2026
Огурцы легче вырастить,чем картофель, а стоит он почему то дороже. А грецкий орех растет как у нас тополя растут, никто не ухаживает, зато цена как у мяса.
10:34:37 24-02-2026
Да все норм. когда вы выростаете до 4 ой экономике мира, жить становиться дороже и товары становятся менее доступны.
Вот плелись на задворках году так в 2008-09 ом и нормально было