Стало известно, когда начнут судить малоэтажного застройщика из Барнаула Заикина
Пострадавшими от действий Заикина следствие считает 34 человек
02 октября 2025, 12:15, ИА Амител
Процесс по делу директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, которого обвиняют в хищении денег клиентов, начнется в Центральном районном суде 6 октября 2025 года. Информация об этом есть на сайте суда.
Можно предположить, что на первом заседании Заикину продлят срок заключения в СИЗО, который истекает 9 октября 2025 года. Ранее обвиняемый пытался оспорить решение об аресте, однако суд оставил его в СИЗО.
Отметим, что в сентябре 2025 года прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении Заикина и направила в Центральный районный суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Согласно обвинению, Ивана Заикина подозревают в мошенничестве на общую сумму более 180 млн рублей. По версии следствия, с 2023 по 2024 год он заключил договоры подряда на строительство жилых домов и получал предоплату. Однако в большинстве случаев бизнесмен выполнял только часть работ, а на некоторых объектах даже не начал строительство.
Пострадавшими от действий Заикина числятся 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, а также Республики Алтай. Им предприниматель нанес ущерб на общую сумму более 180 млн рублей, уверено следствие. Что рассказывали о ситуации клиенты компании, можно прочитать здесь.
1 млн и 10 лет, это получается 180 000 000 / 10 / 12 = 1,2 млн. в мес. за сидку в тюрьме. Это не рекламма, но законадатели должны задуматься.
14:14:56 02-10-2025
владислав (12:34:26 02-10-2025) 1 млн и 10 лет, это получается 180 000 000 / 10 / 12 = 1,2 м... 1,5 млн
12:43:37 02-10-2025
там предел должен быть в сто тысяч в УК. украл больше даже в суд не поведут. Сразу к стене
12:49:27 02-10-2025
Гость (12:43:37 02-10-2025) там предел должен быть в сто тысяч в УК. украл больше даже в... Отлично. Вы украли. Доказательства? Я точно знаю, и вообще доказательства рассматривает суд, а у вас превышение, суд вам не положен.