Стало известно, когда начнут судить малоэтажного застройщика из Барнаула Заикина

Пострадавшими от действий Заикина следствие считает 34 человек

02 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Недостроенный дом компанией "Малоэтажная Сибирь" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Процесс по делу директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, которого обвиняют в хищении денег клиентов, начнется в Центральном районном суде 6 октября 2025 года. Информация об этом есть на сайте суда.

Можно предположить, что на первом заседании Заикину продлят срок заключения в СИЗО, который истекает 9 октября 2025 года. Ранее обвиняемый пытался оспорить решение об аресте, однако суд оставил его в СИЗО.

Отметим, что в сентябре 2025 года прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении Заикина и направила в Центральный районный суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Согласно обвинению, Ивана Заикина подозревают в мошенничестве на общую сумму более 180 млн рублей. По версии следствия, с 2023 по 2024 год он заключил договоры подряда на строительство жилых домов и получал предоплату. Однако в большинстве случаев бизнесмен выполнял только часть работ, а на некоторых объектах даже не начал строительство.

Пострадавшими от действий Заикина числятся 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, а также Республики Алтай. Им предприниматель нанес ущерб на общую сумму более 180 млн рублей, уверено следствие. Что рассказывали о ситуации клиенты компании, можно прочитать здесь.