Барнаульский малоэтажный застройщик Заикин снова попытался выйти из СИЗО

Скоро в суде должно стартовать рассмотрение дела Заикина

29 сентября 2025, 14:30, Антон Дегтярев

Недостроенный компанией "Малоэтажная Сибирь" дом / Фото: amic.ru

Директор строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, которого подозревают в хищении денег клиентов, попытался оспорить меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Его адвокат подавал апелляцию в Алтайский краевой суд, который 25 сентября оставил Заикина под стражей. Информация об этом размещена на сайте суда.

Отметим, что 29 августа 2025 года Центральный районный суд продлил Заикину срок содержания в СИЗО до 9 октября 2025 года. Защита обвиняемого с этим решением не согласилась и подала жалобу в Алтайский краевой суд. В итоге он оставил решение без изменения.

В изоляторе Заикин оказался еще 11 октября 2024 года, после этого меру пресечения несколько раз продлевали. Однако 29 мая 2025 года Центральный районный суд заменил Заикину меру пресечения на домашний арест. Прокуроры и потерпевшие, правда, смогли оспорить это решение и 7 июля Алтайский краевой суд вернул Заикина в СИЗО.

При этом прокуратура Алтайского края уже утвердила обвинительное заключение по делу Заикина. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") направили в Центральный районный суд. Там amic.ru сообщили, что дело к ним поступило и материалы уже передали судье, однако дата первого заседания еще не назначена.

Напомним, что Ивана Заикина подозревают в мошенничестве на общую сумму более 180 млн рублей. Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 год он заключал договоры подряда на строительство жилых домов и получал предоплату. Однако в большинстве случаев предприниматель выполнил только незначительный объем работ, а на некоторых объектах они даже не начались. В результате от Заикина пострадали 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, а также Республики Алтай. Они понесли ущерб на общую сумму более 180 млн рублей.

Ранее amic.ru писал о ситуации вокруг компании "Малоэтажная Сибирь". Клиенты этой фирмы рассказывали, что отдали деньги за строительство домов, однако работы остановились и не были завершены в срок.