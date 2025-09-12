Стало тяжелее. Почему цены на алтайское подсолнечное масло вскоре могут вырасти
Остановка маслозаводов и падение производства вряд ли принесут потребителю хорошие новости
12 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
В России наблюдается тревожная тенденция: заводы по производству подсолнечного масла начали останавливаться из-за убытков. Впервые за четыре года рынок растительных масел показывает снижение производства. По итогам августа выпуск сократился на 11% год к году, составив чуть более 6,5 млн тонн, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Рентабельность производства, по данным Масложирового союза, упала на 20%. Основная причина – аномальный ценовой разрыв: сырье, масличные культуры, подорожало на 15–25%, тогда как мировые цены на готовое подсолнечное масло стагнировали. Как следствие, экспорт стал крайне невыгодным.
Этот факт подтверждают и алтайские переработчики. Но, как говорит начальник производства завода "Диво Алтая" Анатолий Булгаков, далеко не все предприятия на грани закрытия, ведь крупным маслозаводам пережить кризис значительно легче.
«В Алтайском крае закрываются только маленькие предприятия, большие, наоборот, сейчас начали развиваться. Наш завод вышел примерно на 700 тонн за сутки, столько мы перерабатываем сырья. В прошлом году на 500 тонн выходили. Получается, что себестоимость изготовленного масла меньше, чем у маленького предприятия. Маленьким производствам тяжелее, потому что подсолнечник дорогой, само сырье очень дорогое. Из-за этого многие стали отказываться от производства масла», – рассказал Анатолий Булгаков.
Кроме того, добавил собеседник, опять подняли пошлины на Китай. В итоге предприятия стали зарабатывать меньше: «Или мы заработаем, грубо говоря, пять рублей на тонне, или два рубля – есть разница».
Пока крупные игроки рынка подводят итоги и оценивают ситуацию, многие мелкие переработчики предпочитают молчать, отказываясь от комментариев. Что касается потребителей, то остановка заводов и падение производства подсолнечного масла вряд ли принесут хорошие новости: цены в рознице, скорее всего, продолжат расти.
08:00:46 12-09-2025
не ищите в любых повышениях экономику - ее там нет.
а есть недодохшие 70-80- летние красные кооператоры и их ближайшие 50 летние дети - у них под коркой зашито, что вначале создать дефицит, потом вернуть, но уже по другой цене
10:42:52 12-09-2025
Мелкие предприятия продают масло крупным. Крупняк гонит за рубеж. Хочет навар побольше-снижает закупочную. Все как всегда.
10:46:07 12-09-2025
Масло растительное рафинированное это ожирение, диабет и рак. Жарить на животном жире.
10:50:30 12-09-2025
Гость (10:46:07 12-09-2025) Масло растительное рафинированное это ожирение, диабет и рак... Интересный взгляд, но я целиком согласен
18:45:01 12-09-2025
Гость (10:50:30 12-09-2025) Интересный взгляд, но я целиком согласен... Жарь на машинном - тебе норм.
11:14:55 12-09-2025
Гость (10:46:07 12-09-2025) Масло растительное рафинированное это ожирение, диабет и рак... Эт который дымит и воняет на всю округу?)) спасибо, но нет. А по поводу ожирения и диабета - попробуйте уже жрать меньше пицц, печенек, конфет, ну и конечно всевозможных булок с газировками! Удивитесь эффекту.
13:09:09 12-09-2025
Гость (11:14:55 12-09-2025) Эт который дымит и воняет на всю округу?)) спасибо, но нет. ... Тоже верно и не отменяет тезис выше про растительное масло
11:47:49 12-09-2025
И всё то у нас на экспорт хотят пихнуть. А если не получается, то на выброс, внутри продавать не хотят. Зерно, гречка, даже мясо активно пытались продавать, когда внутри страны был дефицит пару лет назад
14:34:21 12-09-2025
Жадность и откаты. Не надо пенять на мировые цены.
23:35:31 12-09-2025
как вырастут - так и напишите. а так пугать и нагнетать - НЕ НУЖНО