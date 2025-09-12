Остановка маслозаводов и падение производства вряд ли принесут потребителю хорошие новости

12 сентября 2025, ИА Амител

Подсолнечное масло

В России наблюдается тревожная тенденция: заводы по производству подсолнечного масла начали останавливаться из-за убытков. Впервые за четыре года рынок растительных масел показывает снижение производства. По итогам августа выпуск сократился на 11% год к году, составив чуть более 6,5 млн тонн, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Рентабельность производства, по данным Масложирового союза, упала на 20%. Основная причина – аномальный ценовой разрыв: сырье, масличные культуры, подорожало на 15–25%, тогда как мировые цены на готовое подсолнечное масло стагнировали. Как следствие, экспорт стал крайне невыгодным.

Этот факт подтверждают и алтайские переработчики. Но, как говорит начальник производства завода "Диво Алтая" Анатолий Булгаков, далеко не все предприятия на грани закрытия, ведь крупным маслозаводам пережить кризис значительно легче.

«В Алтайском крае закрываются только маленькие предприятия, большие, наоборот, сейчас начали развиваться. Наш завод вышел примерно на 700 тонн за сутки, столько мы перерабатываем сырья. В прошлом году на 500 тонн выходили. Получается, что себестоимость изготовленного масла меньше, чем у маленького предприятия. Маленьким производствам тяжелее, потому что подсолнечник дорогой, само сырье очень дорогое. Из-за этого многие стали отказываться от производства масла», – рассказал Анатолий Булгаков.

Кроме того, добавил собеседник, опять подняли пошлины на Китай. В итоге предприятия стали зарабатывать меньше: «Или мы заработаем, грубо говоря, пять рублей на тонне, или два рубля – есть разница».

Пока крупные игроки рынка подводят итоги и оценивают ситуацию, многие мелкие переработчики предпочитают молчать, отказываясь от комментариев. Что касается потребителей, то остановка заводов и падение производства подсолнечного масла вряд ли принесут хорошие новости: цены в рознице, скорее всего, продолжат расти.