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Стиральная машина убила пожилых россиян неожиданным способом

По факту инцидента следователи проводят проверку

10 марта 2023, 15:01, ИА Амител

Стиральная машина / Фото: rawpixel.com / Freepik
Стиральная машина / Фото: rawpixel.com / Freepik

В Волгограде пожилых супругов обнаружили мёртвыми в собственной квартире, сообщает V1.ru.

"Тела 70-летних мужчины и женщины обнаружила их дочь. Она пришла в гости к родителям и нашла их лежащими без движения. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть", – рассказали изданию в региональном СК.

По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом, образовавшимся из-за короткого замыкания и последующего возгорания стиральной машины.

В ведомстве уточнили, что в ванной, где стояла стиральная машина, были обнаружены следы возгорания и копоть. По факту инцидента проводится проверка.

Комментарии 8

  • любая проверка выявит что виновата явно не стиралка
    10 марта, Гость   Ответить
  • Т.е. стиральная машинка сначала загорелась, убила двух человек, а потом самозатушилась? Прямо сюжет для рассказов для Стивена Кинга.
    10 марта, Гость   Ответить
  • любая проверка выявит что виновата явно не стиралка. Вы нормальный? 13 декабря 2015 года загорелась стиральная машина индезит у нас. Сначала начали лампочки мигать в комнате. Потом дым пошел. Отключил электроэнергию в квартире, отрезал ножом провод и шланг. Спина больная и позвал соседей этажом ниже. Втроем вынесли с пятого этажа на первый этаж машинку. Оставили у подъезда.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В США один придурок самоубийца привязал связку гелиевых шаров к пистолету и застрелился во дворе. Полицейские полгода пытались раскрыть убийство
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость,сша это сборище эмигрантов.Туда приезжают со всей планеты бандиты хулиганы и проститутки.Негры кругом и два копа на на одного нормального человека..
    10 марта, Гость   Ответить
  • В сша очень много наркоманов.Включая негров.Я бы не советовал.Лучше в Барнауле переждать.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "...загорелась стиральная машина индезит у нас..." ---- Гость, в данном случае машинка САМА перестала гореть, когда убила двух людей. У вас, как вы пишете, ВЫ отключили электроэнергию и вынесли машинку вниз к подъезду. Кстати, кому она там сдалась? Кто ее убирал потом за вами?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, он фигню написа,зачем резать ножом кабель и шланг,а потом тащить с пятого этажа? там гореть нечему...
    11 марта, Гость   Ответить
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