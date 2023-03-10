Стиральная машина убила пожилых россиян неожиданным способом

По факту инцидента следователи проводят проверку

10 марта 2023, 15:01, ИА Амител

Стиральная машина / Фото: rawpixel.com / Freepik

В Волгограде пожилых супругов обнаружили мёртвыми в собственной квартире, сообщает V1.ru.

"Тела 70-летних мужчины и женщины обнаружила их дочь. Она пришла в гости к родителям и нашла их лежащими без движения. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть", – рассказали изданию в региональном СК.

По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом, образовавшимся из-за короткого замыкания и последующего возгорания стиральной машины.

В ведомстве уточнили, что в ванной, где стояла стиральная машина, были обнаружены следы возгорания и копоть. По факту инцидента проводится проверка.