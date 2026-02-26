Водитель маршрутки в Новосибирске высадил мать с дочкой из-за неоплаченного проезда

В общественном транспорте не работал банковский терминал, а водитель требовал наличные или перевод денег на свою карту

26 февраля 2026, 10:54, ИА Амител

Автобус в Новосибирске / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Утром 19 февраля жительница Новосибирска Александра вместе с 14‑летней дочерью спешила в больницу. На остановке "Карбышева" они сели в маршрутку, но уже в пути возник конфликт с водителем из‑за способа оплаты проезда.

«Я сказала, что у меня оплата по карте. Он ответил: "Либо переводом, либо наличкой". Я начала искать наличные, но у меня не хватало на проезд. Я не успела снять деньги», — рассказала сибирячка изданию "КП‑Новосибирск".

Когда женщина не смогла найти нужную сумму наличными, водитель остановил маршрутку прямо на дороге и потребовал:

«Либо переводом оплачивайте, либо выходите отсюда».

Александра отказалась переводить деньги — по ее словам, однажды из‑за подобных мелких переводов у нее уже блокировали банковскую карту. В итоге водитель открыл двери и настоял на том, чтобы пассажирки вышли.

«Я попросила назвать номер для жалобы, а водитель ответил: "Звоните куда хотите, выходите, мне нужно ехать"», — вспоминает женщина.

Ей было важно отвезти дочь в больницу, поэтому они пересели на другой общественный транспорт. Позже Александра обратилась с жалобой к перевозчику.

Ей сообщили, что водителю сделали выговор, но при этом подчеркнули: она должна была оплатить проезд наличными, так как терминал не работал.

«Единственная его ошибка, с их точки зрения, в том, что он не довез меня до остановки, а высадил прямо на дороге», — отметила пассажирка.

За консультацией Александра обратилась к юристу. Инесса Рябинина, комментируя ситуацию для "КП‑Новосибирск", разъяснила правовые аспекты произошедшего:

«Должен быть путевой лист, в котором указывается, в каком состоянии транспортное средство выходит на маршрут. Я думаю, что с неработающим терминалом его бы не выпустили. Бывают, конечно, ситуации, когда терминал может сломаться в пути или может пропасть интернет, но вины пассажира в этом нет. Пассажиру оказывают услугу, и она должна быть надлежащего качества. Если заявлено несколько способов оплаты, наличными и безналичными, значит, они должны быть обеспечены. Если водитель предлагает совершить платеж незаконным способом, это может быть административное правонарушение, а может быть и уголовное. Пассажирке предлагают перевести на какой‑то телефон или счет, но она понятия не имеет, кому он принадлежит».

Юрист также напомнила, что согласно закону о защите прав потребителей договор перевозки считается заключенным с момента, когда пассажир сел в транспорт и маршрутка поехала.

«То, что женщина не смогла оплатить проезд по причине того, что перевозчик не обеспечил возможность оплаты, — это проблемы перевозчика», — подчеркнула Инесса Рябинина.

Ранее сообщалось, что трое барнаульцев предстанут перед судом за избиение водителя из-за неоплаченного проезда.