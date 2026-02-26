Водитель маршрутки в Новосибирске высадил мать с дочкой из-за неоплаченного проезда
В общественном транспорте не работал банковский терминал, а водитель требовал наличные или перевод денег на свою карту
26 февраля 2026, 10:54, ИА Амител
Утром 19 февраля жительница Новосибирска Александра вместе с 14‑летней дочерью спешила в больницу. На остановке "Карбышева" они сели в маршрутку, но уже в пути возник конфликт с водителем из‑за способа оплаты проезда.
«Я сказала, что у меня оплата по карте. Он ответил: "Либо переводом, либо наличкой". Я начала искать наличные, но у меня не хватало на проезд. Я не успела снять деньги», — рассказала сибирячка изданию "КП‑Новосибирск".
Когда женщина не смогла найти нужную сумму наличными, водитель остановил маршрутку прямо на дороге и потребовал:
«Либо переводом оплачивайте, либо выходите отсюда».
Александра отказалась переводить деньги — по ее словам, однажды из‑за подобных мелких переводов у нее уже блокировали банковскую карту. В итоге водитель открыл двери и настоял на том, чтобы пассажирки вышли.
«Я попросила назвать номер для жалобы, а водитель ответил: "Звоните куда хотите, выходите, мне нужно ехать"», — вспоминает женщина.
Ей было важно отвезти дочь в больницу, поэтому они пересели на другой общественный транспорт. Позже Александра обратилась с жалобой к перевозчику.
Ей сообщили, что водителю сделали выговор, но при этом подчеркнули: она должна была оплатить проезд наличными, так как терминал не работал.
«Единственная его ошибка, с их точки зрения, в том, что он не довез меня до остановки, а высадил прямо на дороге», — отметила пассажирка.
За консультацией Александра обратилась к юристу. Инесса Рябинина, комментируя ситуацию для "КП‑Новосибирск", разъяснила правовые аспекты произошедшего:
«Должен быть путевой лист, в котором указывается, в каком состоянии транспортное средство выходит на маршрут. Я думаю, что с неработающим терминалом его бы не выпустили. Бывают, конечно, ситуации, когда терминал может сломаться в пути или может пропасть интернет, но вины пассажира в этом нет. Пассажиру оказывают услугу, и она должна быть надлежащего качества. Если заявлено несколько способов оплаты, наличными и безналичными, значит, они должны быть обеспечены. Если водитель предлагает совершить платеж незаконным способом, это может быть административное правонарушение, а может быть и уголовное. Пассажирке предлагают перевести на какой‑то телефон или счет, но она понятия не имеет, кому он принадлежит».
Юрист также напомнила, что согласно закону о защите прав потребителей договор перевозки считается заключенным с момента, когда пассажир сел в транспорт и маршрутка поехала.
«То, что женщина не смогла оплатить проезд по причине того, что перевозчик не обеспечил возможность оплаты, — это проблемы перевозчика», — подчеркнула Инесса Рябинина.
11:20:12 26-02-2026
Оборзели в конец.
Ситуации разные бывают у людей.
Не хотят работать так, как надо. Только карман набить свой.
По поводу переводов, то это, конечно, жесть.
Перевел и всё, из-за этих 50 руб. потом доказывай, что ты не мошенник.
11:21:42 26-02-2026
Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстанциям, может поумнеет, прежде чем качать права надо бы знать законы, она наверное и на базаре будет требовать терминал.
14:47:36 26-02-2026
Гость (11:21:42 26-02-2026) Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстан... какие законы разрешают высаживать вне остановочного пункта, не подскажите?
16:53:12 26-02-2026
Гость (14:47:36 26-02-2026) какие законы разрешают высаживать вне остановочного пункта, ... А какие законы разрешают не оплачивать проезд?
14:58:43 26-02-2026
Гость (11:21:42 26-02-2026) Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстан... На базаре все с терминалами! И не только! Летом покупали фрукты - овощи с уличного лотка у мигранта, попросили терминал, он сразу предоставил.
11:50:45 26-02-2026
А на другой транспорт деньги нашлись? А если в магазине не будет работать терминал(а так бывает, что или света нет или связи с банком), ей продукты бесплатно надо отдать?
11:57:46 26-02-2026
в наше время без налички вообще нельзя из дома то выходить... с одной стороны сочуствие, с другой - согласен - товар вам не дадут без денег если терминал не работает или его вообще может не быть в каком то отдельчике на рынке и т.п.
12:21:20 26-02-2026
Я бы на месте водителя поступила бы точно так же, бесят такие граждане которые вообще не знают где можно требовать терминал, а где нет, села бы на муниципальный маршрут, но нет надо тащить свою задницу в частную маршрутку и предъявлять претензии, как к муниципальному транспорту, только правила обслуживания у них разные, но это слишком сложно для некоторых.
13:47:49 26-02-2026
Гость (12:21:20 26-02-2026) которые вообще не знают где можно... Это не незнание, это наша национальная традиция - "мои права правее всех ваших вместе взятых".
15:09:25 26-02-2026
Гость (13:47:49 26-02-2026) Это не незнание, это наша национальная традиция - "мои права... а если еще и дитяткой, то вобще все должны!))
16:06:48 26-02-2026
Гость (12:21:20 26-02-2026) Я бы на месте водителя поступила бы точно так же, бесят таки... эк вас порвало за чужой полтинник
прям с грязью себя смешали за чужую мелочь, молодец! поддержка у водилы соответствующая!
