Водитель маршрутки в Новосибирске высадил мать с дочкой из-за неоплаченного проезда

В общественном транспорте не работал банковский терминал, а водитель требовал наличные или перевод денег на свою карту

26 февраля 2026, 10:54, ИА Амител

Автобус в Новосибирске / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"
Утром 19 февраля жительница Новосибирска Александра вместе с 14‑летней дочерью спешила в больницу. На остановке "Карбышева" они сели в маршрутку, но уже в пути возник конфликт с водителем из‑за способа оплаты проезда.

«Я сказала, что у меня оплата по карте. Он ответил: "Либо переводом, либо наличкой". Я начала искать наличные, но у меня не хватало на проезд. Я не успела снять деньги», — рассказала сибирячка изданию "КП‑Новосибирск".

Когда женщина не смогла найти нужную сумму наличными, водитель остановил маршрутку прямо на дороге и потребовал:

«Либо переводом оплачивайте, либо выходите отсюда».

Александра отказалась переводить деньги — по ее словам, однажды из‑за подобных мелких переводов у нее уже блокировали банковскую карту. В итоге водитель открыл двери и настоял на том, чтобы пассажирки вышли.

«Я попросила назвать номер для жалобы, а водитель ответил: "Звоните куда хотите, выходите, мне нужно ехать"», — вспоминает женщина.

Ей было важно отвезти дочь в больницу, поэтому они пересели на другой общественный транспорт. Позже Александра обратилась с жалобой к перевозчику.

Ей сообщили, что водителю сделали выговор, но при этом подчеркнули: она должна была оплатить проезд наличными, так как терминал не работал.

«Единственная его ошибка, с их точки зрения, в том, что он не довез меня до остановки, а высадил прямо на дороге», — отметила пассажирка.

За консультацией Александра обратилась к юристу. Инесса Рябинина, комментируя ситуацию для "КП‑Новосибирск", разъяснила правовые аспекты произошедшего:

«Должен быть путевой лист, в котором указывается, в каком состоянии транспортное средство выходит на маршрут. Я думаю, что с неработающим терминалом его бы не выпустили. Бывают, конечно, ситуации, когда терминал может сломаться в пути или может пропасть интернет, но вины пассажира в этом нет. Пассажиру оказывают услугу, и она должна быть надлежащего качества. Если заявлено несколько способов оплаты, наличными и безналичными, значит, они должны быть обеспечены. Если водитель предлагает совершить платеж незаконным способом, это может быть административное правонарушение, а может быть и уголовное. Пассажирке предлагают перевести на какой‑то телефон или счет, но она понятия не имеет, кому он принадлежит».

Юрист также напомнила, что согласно закону о защите прав потребителей договор перевозки считается заключенным с момента, когда пассажир сел в транспорт и маршрутка поехала.

«То, что женщина не смогла оплатить проезд по причине того, что перевозчик не обеспечил возможность оплаты, — это проблемы перевозчика», — подчеркнула Инесса Рябинина.

Ранее сообщалось, что трое барнаульцев предстанут перед судом за избиение водителя из-за неоплаченного проезда.

Комментарии 24

гости

11:20:12 26-02-2026

Оборзели в конец.
Ситуации разные бывают у людей.
Не хотят работать так, как надо. Только карман набить свой.
По поводу переводов, то это, конечно, жесть.
Перевел и всё, из-за этих 50 руб. потом доказывай, что ты не мошенник.

Гость

11:21:42 26-02-2026

Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстанциям, может поумнеет, прежде чем качать права надо бы знать законы, она наверное и на базаре будет требовать терминал.

Гость

14:47:36 26-02-2026

Гость (11:21:42 26-02-2026) Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстан... какие законы разрешают высаживать вне остановочного пункта, не подскажите?

Гость

16:53:12 26-02-2026

Гость (14:47:36 26-02-2026) какие законы разрешают высаживать вне остановочного пункта, ... А какие законы разрешают не оплачивать проезд?

Гость

14:58:43 26-02-2026

Гость (11:21:42 26-02-2026) Дурная голова ногам покоя не даёт, пусть пробегает по инстан... На базаре все с терминалами! И не только! Летом покупали фрукты - овощи с уличного лотка у мигранта, попросили терминал, он сразу предоставил.

Гость

11:50:45 26-02-2026

А на другой транспорт деньги нашлись? А если в магазине не будет работать терминал(а так бывает, что или света нет или связи с банком), ей продукты бесплатно надо отдать?

Юрий

11:57:46 26-02-2026

в наше время без налички вообще нельзя из дома то выходить... с одной стороны сочуствие, с другой - согласен - товар вам не дадут без денег если терминал не работает или его вообще может не быть в каком то отдельчике на рынке и т.п.

Гость

12:21:20 26-02-2026

Я бы на месте водителя поступила бы точно так же, бесят такие граждане которые вообще не знают где можно требовать терминал, а где нет, села бы на муниципальный маршрут, но нет надо тащить свою задницу в частную маршрутку и предъявлять претензии, как к муниципальному транспорту, только правила обслуживания у них разные, но это слишком сложно для некоторых.

Гость

13:47:49 26-02-2026

Гость (12:21:20 26-02-2026) которые вообще не знают где можно... Это не незнание, это наша национальная традиция - "мои права правее всех ваших вместе взятых".

Гость

15:09:25 26-02-2026

Гость (13:47:49 26-02-2026) Это не незнание, это наша национальная традиция - "мои права... а если еще и дитяткой, то вобще все должны!))

Гость

16:06:48 26-02-2026

Гость (12:21:20 26-02-2026) Я бы на месте водителя поступила бы точно так же, бесят таки... эк вас порвало за чужой полтинник
прям с грязью себя смешали за чужую мелочь, молодец! поддержка у водилы соответствующая!

Гость

14:43:26 26-02-2026

правильно,товарищи-так ей и надо, выкинуть на мороз с ребенком-не жалко нисколько

вы лучше скажите, как там собаченька ? без пледика до сих пор? так ее жалко

Гость

15:14:06 26-02-2026

Гость (14:43:26 26-02-2026) правильно,товарищи-так ей и надо, выкинуть на мороз с ребенк... С собачкой той все хорошо! А мамашке этой, надеюсь, будет урок на будущее) ну а если нет, то как в поговорке - на каждую хитрую ... и т д.

Гость

15:51:13 26-02-2026

Гость (15:14:06 26-02-2026) С собачкой той все хорошо! А мамашке этой, надеюсь, будет у... а вы учитель? или так, злорадствующий?

а собачку держите на контроле,чтоб у нее непременно хорошо все было!
дай бог и вам таких же на жизненном пути людей,чтоб вам уроки на морозе раздавали,а псинок одеялком!

Гость

16:25:59 26-02-2026

Гость (15:51:13 26-02-2026) а вы учитель? или так----- или так, потому что последнее дело лезть со своими нравоучениями к незнакомым людям. Как там буратинка абсолютно правильно пел - поучайте лучше ваших паучат😆 я всегда удивляюсь таким ноаостям - вот почему на меня нигде ни один водитель не закричал?) наверное потому, что в маршрутку нерегулируемую никогда не сяду без налички, и права не качаю за те полчаса, что еду в транспорте?)) а некоторых особо одаренных послушаешь, и впечатление такое, что они живут в этом транспорте) Доехал, заплатил, вышел и забыл!

Гость

16:40:06 26-02-2026

ну так пройди мимо, правильный и тихий такой.
но нет, не поленился позлорадствовать.видимо, не все так у тебя хорошо, если злобы столько

Гость

16:52:12 26-02-2026

Гость (16:40:06 26-02-2026) ну так пройди мимо, правильный и тихий такой.но нет, не ... да какой злобы) закрыл сайт и забыл)) помогать нужно тем, кто действительно не может, а не тем, кто права качать любит, прикрывшись диточкой особенно.

Гость

16:56:59 26-02-2026

Гость (16:40:06 26-02-2026) ну так пройди мимо, правильный и тихий такой.но нет, не ... Дурашка, я вообще самый добрый на свете человек. Но ты не в моем вкусе. Так что тебе не светит.

Гость

17:08:52 26-02-2026

Гость (16:25:59 26-02-2026) ...почему на меня нигде ни один водитель не закричал? Ездишь раз в три года, поэтому не попадал под горячую руку))))

Гость

15:56:34 26-02-2026

Гость (14:43:26 26-02-2026) правильно,товарищи-так ей и надо, выкинуть на мороз с ребенк... А если водила, ни людей не любит ни собачек? У вас шаблон не порвется от непоняток? А то я смотрю у вас люди всего на две группы делятся. На любителей собак и на нелюбителей людей.

Гость

16:04:43 26-02-2026

Гость (15:56:34 26-02-2026) А если водила, ни людей не любит ни собачек? У вас шаблон не... смотрите лучше под ноги, вам полезнее будет

Гость

16:14:37 26-02-2026

Гость (16:04:43 26-02-2026) смотрите лучше под ноги, вам полезнее будет... И это все? Такой громогласный, но непонятный даже вам, ответ. Вы уже определились кто хороший? Тот кто собаку подкармливал или тот кто людей на улицу выгнал? Или кормилец собаки должен был оказаться в маршрутке и оплатить проезд мамки с дочкой?

Соберитесь с мыслями и напишите кто из них прав, а кто виноват. Ну и свое отношение к этим историям озвучьте.

Гость

16:31:47 26-02-2026

Гость (16:14:37 26-02-2026) И это все? Такой громогласный, но непонятный даже вам, ответ... вопрос к вам только один - почему вас так бесит, когда кто то жалеет собаку?)) ну не любите вы собак, кормите людей разных там на выбор)) в итоге будет хорошо всем!

Гость

17:11:27 26-02-2026

Гость (16:31:47 26-02-2026) вопрос к вам только один - почему вас так бесит, когда кто... Да у многих вызывает настороженность персонаж, жалеющий собак больше, чем детей.

