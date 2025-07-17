Экс-глава алтайского "Эко-Комплекса" Карл попытается оспорить приговор в суде

В марте 2025 года Октябрьский районный суд приговорил Виктора Карла к шести годам колонии строгого режима со штрафом 800 тысяч рублей

17 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл / Фото: barnaul.org

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию бывшего гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла 18 июля 2025 года, сообщает издание "Атмосфера". Адвокат осужденного просит отменить приговор и оправдать его ввиду отсутствия состава преступления. Ранее Октябрьский районный суд первой инстанции признал Карла виновным в хищении мусора и назначил ему шесть лет колонии со штрафом 800 тысяч рублей, а также с компенсацией 202,5 млн рублей.

Какой приговор получил Карл?

Приговор Виктору Карлу вынесли 24 марта 2025 года. Октябрьский районный суд признал его виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему дали шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Также с Карла взыскали сумму нанесенного ущерба – 202,5 млн рублей. На три года его лишили права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортировки и размещения отходов производства и потребления.

По версии следствия, в 2018 году бывший руководитель АО "ЭКО-комплекс" (100% акций компании принадлежат мэрии Барнаула) заключил с коммерческой организацией договор аренды части земельного участка, на котором находится полигон ТКО. Договоренности имели формальный характер и фактически обосновывали пребывание на территории посторонних лиц, которые собирали и сортировали бытовые отходы.

Из общей массы мусора эти лица извлекали сырье, пригодное для вторичной переработки и представляющее ценность, а именно металл, стекло и пластмассу. Следствие посчитало, что Карл знал о противоправности этой деятельности, но не сделал ничего для ее предотвращения, а, напротив, "допустил бесконтрольный вывоз сырья и продление договора аренды". Так, в период с 2018 по 2022 год Карл похитил размещенное на полигоне и принадлежащее муниципалитету вторичное сырье стоимостью более 202 млн рублей.

При этом суд первой инстанции признал, что из-за действий Карла "наступили благоприятные последствия в виде выполнения требований, предусмотренных распоряжением правительства РФ, поскольку вторичные ресурсы не были захоронены на полигоне".

Защита и сам Карл настаивали на полной его невиновности.

Свалка/ Фото: amic.ru

Апелляция и несостыковки

Издание пишет, что адвокат Максим Городеев сейчас просит апелляционную инстанцию отменить приговор, оправдать Карла и рассматривать исключительно в гражданском производстве дело о взыскании прибыли, которую якобы мог получить "Эко-Комплекс" от самостоятельной сортировки и утилизации мусора.

Защита указывает, что в деле есть ряд проблем. В первую очередь они касаются нанесенного ущерба. Так, в июле 2025 года Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение новосибирского арбитражного суда, оценившего нанесенный "Эко-Комплексу" ущерб не в 202,5 млн рублей, а всего в 1,8 млн рублей. Этот урон компании якобы причинило местное ООО "ТБО", которое и вывозило мусор с барнаульского полигона на переработку.

Ранее "Эко-Комплекс" уже предъявил арбитражный иск к ООО "ТБО" на 202,5 млн рублей – эти деньги насчитали эксперты, когда расследовали уголовное дело. Однако новосибирский арбитраж назначил собственную экспертизу, которая как раз оценила ущерб в сумму менее чем в 2 млн рублей.

Октябрьский районный суд в приговоре Карлу указал сумму ущерба именно в 202,5 млн рублей, и суд считает, что мусор на эту сумму вывезли с полигона ТБО с 2018 по 2022 год включительно. Однако еще во время суда первой инстанции защита Карла и независимые специалисты сомневались в результатах экспертизы – тем более что изначально в деле упоминалась сумма ущерба в 7,3 млн рублей.

Решение арбитража в законную силу уже вступило, так что теперь краевой суд должен поставить все точки над "i" и определиться с точной суммой ущерба.

Кроме того, судебный процесс создал прецедент возбуждения уголовного дела по факту "растраты" мусора, поступающего на полигон. И это взволновало другие компании. Контрагенты, которые заключили договоры с "Эко-Комплексом", с весны 2025 года начали требовать от компании, чтобы из оплаты утилизации мусора на полигоне вычиталась его стоимость. Это происходит потому, что, по оценке суда, мусор становится собственностью владельца полигона.

Письма с требованиями направили АЗПИ и ООО "Базис", они просят зачесть стоимость поступивших отходов в счет цены коммунальных услуг, а также заключить допсоглашение. Однако пока "Эко-Комплекс" ответ им не предоставил.

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

"Может привести к масштабным проблемам"

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой также попросил генпрокурора Игоря Краснова разобраться, законен ли приговор Виктору Карлу. Луговой сделал это после обращения нескольких правозащитных и экологических организаций, а также Союза ветеранов Чечни. Последняя структура встала на защиту Карла, так как он служил в зоне контртеррористических организаций и был отмечен госнаградами.

Луговой попросил генпрокурора разобраться с правом собственности на отходы, обеспечить законность при рассмотрении дела, так как "неверная квалификация может привести к масштабным проблемам в деятельности регоператоров и мусорных полигонов на всей территории России".

В Генпрокуратуре ответили, что прокурору Алтайского края поручили "учесть приведенные в обращениях доводы при дальнейшем производстве по уголовному делу, ориентировать суд апелляционной инстанции на принятие в разумные сроки законного, обоснованного и справедливого решения, в том числе в части разрешения исковых требований".

Кроме того, еще в суде первой инстанции представитель пострадавшей стороны (то есть барнаульской мэрии) просил не давать Карлу реального лишения свободы и назначить ему условный срок в связи с отсутствием в действиях Карла общественной опасности и из-за ряда смягчающих обстоятельств. С учетом решения Арбитражного суда Новосибирской области с Карла мэрия просила не взыскивать ущерб. Однако Октябрьский районный суд с этим не согласился.