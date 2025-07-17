Экс-глава алтайского "Эко-Комплекса" Карл попытается оспорить приговор в суде
В марте 2025 года Октябрьский районный суд приговорил Виктора Карла к шести годам колонии строгого режима со штрафом 800 тысяч рублей
17 июля 2025, 12:40, ИА Амител
Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию бывшего гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла 18 июля 2025 года, сообщает издание "Атмосфера". Адвокат осужденного просит отменить приговор и оправдать его ввиду отсутствия состава преступления. Ранее Октябрьский районный суд первой инстанции признал Карла виновным в хищении мусора и назначил ему шесть лет колонии со штрафом 800 тысяч рублей, а также с компенсацией 202,5 млн рублей.
Какой приговор получил Карл?
Приговор Виктору Карлу вынесли 24 марта 2025 года. Октябрьский районный суд признал его виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему дали шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Также с Карла взыскали сумму нанесенного ущерба – 202,5 млн рублей. На три года его лишили права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортировки и размещения отходов производства и потребления.
По версии следствия, в 2018 году бывший руководитель АО "ЭКО-комплекс" (100% акций компании принадлежат мэрии Барнаула) заключил с коммерческой организацией договор аренды части земельного участка, на котором находится полигон ТКО. Договоренности имели формальный характер и фактически обосновывали пребывание на территории посторонних лиц, которые собирали и сортировали бытовые отходы.
Из общей массы мусора эти лица извлекали сырье, пригодное для вторичной переработки и представляющее ценность, а именно металл, стекло и пластмассу. Следствие посчитало, что Карл знал о противоправности этой деятельности, но не сделал ничего для ее предотвращения, а, напротив, "допустил бесконтрольный вывоз сырья и продление договора аренды". Так, в период с 2018 по 2022 год Карл похитил размещенное на полигоне и принадлежащее муниципалитету вторичное сырье стоимостью более 202 млн рублей.
При этом суд первой инстанции признал, что из-за действий Карла "наступили благоприятные последствия в виде выполнения требований, предусмотренных распоряжением правительства РФ, поскольку вторичные ресурсы не были захоронены на полигоне".
Защита и сам Карл настаивали на полной его невиновности.
Апелляция и несостыковки
Издание пишет, что адвокат Максим Городеев сейчас просит апелляционную инстанцию отменить приговор, оправдать Карла и рассматривать исключительно в гражданском производстве дело о взыскании прибыли, которую якобы мог получить "Эко-Комплекс" от самостоятельной сортировки и утилизации мусора.
Защита указывает, что в деле есть ряд проблем. В первую очередь они касаются нанесенного ущерба. Так, в июле 2025 года Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение новосибирского арбитражного суда, оценившего нанесенный "Эко-Комплексу" ущерб не в 202,5 млн рублей, а всего в 1,8 млн рублей. Этот урон компании якобы причинило местное ООО "ТБО", которое и вывозило мусор с барнаульского полигона на переработку.
Ранее "Эко-Комплекс" уже предъявил арбитражный иск к ООО "ТБО" на 202,5 млн рублей – эти деньги насчитали эксперты, когда расследовали уголовное дело. Однако новосибирский арбитраж назначил собственную экспертизу, которая как раз оценила ущерб в сумму менее чем в 2 млн рублей.
Октябрьский районный суд в приговоре Карлу указал сумму ущерба именно в 202,5 млн рублей, и суд считает, что мусор на эту сумму вывезли с полигона ТБО с 2018 по 2022 год включительно. Однако еще во время суда первой инстанции защита Карла и независимые специалисты сомневались в результатах экспертизы – тем более что изначально в деле упоминалась сумма ущерба в 7,3 млн рублей.
Решение арбитража в законную силу уже вступило, так что теперь краевой суд должен поставить все точки над "i" и определиться с точной суммой ущерба.
Кроме того, судебный процесс создал прецедент возбуждения уголовного дела по факту "растраты" мусора, поступающего на полигон. И это взволновало другие компании. Контрагенты, которые заключили договоры с "Эко-Комплексом", с весны 2025 года начали требовать от компании, чтобы из оплаты утилизации мусора на полигоне вычиталась его стоимость. Это происходит потому, что, по оценке суда, мусор становится собственностью владельца полигона.
Письма с требованиями направили АЗПИ и ООО "Базис", они просят зачесть стоимость поступивших отходов в счет цены коммунальных услуг, а также заключить допсоглашение. Однако пока "Эко-Комплекс" ответ им не предоставил.
"Может привести к масштабным проблемам"
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой также попросил генпрокурора Игоря Краснова разобраться, законен ли приговор Виктору Карлу. Луговой сделал это после обращения нескольких правозащитных и экологических организаций, а также Союза ветеранов Чечни. Последняя структура встала на защиту Карла, так как он служил в зоне контртеррористических организаций и был отмечен госнаградами.
Луговой попросил генпрокурора разобраться с правом собственности на отходы, обеспечить законность при рассмотрении дела, так как "неверная квалификация может привести к масштабным проблемам в деятельности регоператоров и мусорных полигонов на всей территории России".
В Генпрокуратуре ответили, что прокурору Алтайского края поручили "учесть приведенные в обращениях доводы при дальнейшем производстве по уголовному делу, ориентировать суд апелляционной инстанции на принятие в разумные сроки законного, обоснованного и справедливого решения, в том числе в части разрешения исковых требований".
Кроме того, еще в суде первой инстанции представитель пострадавшей стороны (то есть барнаульской мэрии) просил не давать Карлу реального лишения свободы и назначить ему условный срок в связи с отсутствием в действиях Карла общественной опасности и из-за ряда смягчающих обстоятельств. С учетом решения Арбитражного суда Новосибирской области с Карла мэрия просила не взыскивать ущерб. Однако Октябрьский районный суд с этим не согласился.
12:47:21 17-07-2025
Вор, (Карл) должен сидеть в тюрьме.
12:52:00 17-07-2025
Гость (12:47:21 17-07-2025) Вор, (Карл) должен сидеть в тюрьме.... а мусор должен валяться невывезенным.
это вы хорошо придумали, креативно.
13:08:03 17-07-2025
низачет! надо еще осудить всех бомжей, копающихся в мусорных контейнерах! чего это они муниципальный мусор воруют!? мэрия на это мусоре миллиарды никак не заработает, потому что его растаскивают все, кому не лень ;-)
13:35:08 17-07-2025
А вот недавно была новость что ищут подрядчика для ликвидации свалок, за миллионы. А тут человека сажают. Так мусор где? в головах что ли?
13:55:50 17-07-2025
Уф, а я-то грешным делом, подумал, что он кораллы украл у Клары...
Кстати, раз мусор такая ценность, то какого лешего мы за его вывоз платим? И в какой момент происходит переход права собственности на мусор от чл к мэрии?
15:02:59 17-07-2025
Гость (13:55:50 17-07-2025) Уф, а я-то грешным делом, подумал, что он кораллы украл у Кл... А это идея в правильном направлении. Сдал 1 кг мусора, получил условные 10 рублей ну или другую подобную сумму, полагаю у нас и чистота сразу везде будет и порядок.
22:01:57 17-07-2025
4 (15:02:59 17-07-2025) А это идея в правильном направлении. Сдал 1 кг мусора, получ... Естественно в правильном направлении, в СССР бутылку стеклянную принимали по 20 коп, при стоимости булки серого хлеба 16 коп, белого 20 коп. Все вторсырье стоит денег.
15:14:24 17-07-2025
Гость (13:55:50 17-07-2025) Уф, а я-то грешным делом, подумал, что он кораллы украл у Кл... и кстати с унитазами тоже непонятка - а то мы поди весьма ценное сырье задарма отдаем в лапы хищников?
14:30:37 17-07-2025
Интересно ,а если бы мусор просто оставался и загаживал ещё большую территорию,то это было бы правильно и отвечало закону?А если бы весь мусор отсюда увозили и делали бы на нём деньги,то нам всем от этого плохо было бы ,что ли?Закон противоречит здравому смыслу?
15:25:12 17-07-2025
тема - кринж голимый.
16:47:30 17-07-2025
Так, получается, надо требовать, чтобы нам (населению) платили за наш ценный мусор. Почему нам то тариф на мусор установили?!
17:52:15 17-07-2025
Гость (16:47:30 17-07-2025) Так, получается, надо требовать, чтобы нам (населению) плати... Правильно! Мусор это огромные средства и у нас его покупать должны! А с нас дерут деньги и продают этот мусор и наживается два раза... И налоги еще не заплатили... Паразиты