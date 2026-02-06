Суд вынес приговор экс-градоначальнику Бийска Александру Студеникину
Из-за истечения срока давности бывший мэр от исполнения наказания освобожден
06 февраля 2026, 17:44, ИА Амител
Бийский городской суд вынес приговор бывшему мэру наукограда Александру Студеникину. Его признали виновным в халатности при расселении аварийных домов, в том числе на улице Спекова.
Речь идет о домах, построенных в 2012 году. Практически сразу после заселения в них выявили многочисленные дефекты. Экспертизы установили нарушения санитарных, строительных и технических норм, однако вопрос переселения жильцов долгое время откладывался. Муниципальная программа расселения появилась лишь в 2021 году и затронула только часть людей.
Суд установил, что с 2017 по 2022 год Студеникин, занимая должность главы города, не принял необходимых мер для расселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания. Кроме того, экс-градоначальника признали виновным в халатности и по другим эпизодам, связанным с аварийным жильем.
По приговору суда Александру Студеникину назначено десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка, а также запрет на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на два года. Однако из-за истечения срока давности он освобожден от исполнения наказания.
17:58:17 06-02-2026
Даже не знаю плакать или смеяться ...............
18:30:28 06-02-2026
Надо обездолить несколько сотен людей и тебя освободят от наказания, оставив всё наворованное. А может Бастрыкин удивится и хоть какая-то справедливость будет? Вряд ли.
20:00:19 06-02-2026
как с гуся вода
07:20:25 07-02-2026
Чудные дела творятся на Руси.