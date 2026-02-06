НОВОСТИПолитика

Суд вынес приговор экс-градоначальнику Бийска Александру Студеникину

Из-за истечения срока давности бывший мэр от исполнения наказания освобожден

06 февраля 2026, 17:44, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Бийский городской суд вынес приговор бывшему мэру наукограда Александру Студеникину. Его признали виновным в халатности при расселении аварийных домов, в том числе на улице Спекова.

Речь идет о домах, построенных в 2012 году. Практически сразу после заселения в них выявили многочисленные дефекты. Экспертизы установили нарушения санитарных, строительных и технических норм, однако вопрос переселения жильцов долгое время откладывался. Муниципальная программа расселения появилась лишь в 2021 году и затронула только часть людей.

Суд установил, что с 2017 по 2022 год Студеникин, занимая должность главы города, не принял необходимых мер для расселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания. Кроме того, экс-градоначальника признали виновным в халатности и по другим эпизодам, связанным с аварийным жильем.

По приговору суда Александру Студеникину назначено десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка, а также запрет на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на два года. Однако из-за истечения срока давности он освобожден от исполнения наказания.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:58:17 06-02-2026

Даже не знаю плакать или смеяться ...............

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:30:28 06-02-2026

Надо обездолить несколько сотен людей и тебя освободят от наказания, оставив всё наворованное. А может Бастрыкин удивится и хоть какая-то справедливость будет? Вряд ли.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:19 06-02-2026

как с гуся вода

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:25 07-02-2026

Чудные дела творятся на Руси.

  0 Нравится
Ответить
