Суд вынес приговор экс-градоначальнику Бийска Александру Студеникину

Из-за истечения срока давности бывший мэр от исполнения наказания освобожден

06 февраля 2026, 17:44, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Бийский городской суд вынес приговор бывшему мэру наукограда Александру Студеникину. Его признали виновным в халатности при расселении аварийных домов, в том числе на улице Спекова.

Речь идет о домах, построенных в 2012 году. Практически сразу после заселения в них выявили многочисленные дефекты. Экспертизы установили нарушения санитарных, строительных и технических норм, однако вопрос переселения жильцов долгое время откладывался. Муниципальная программа расселения появилась лишь в 2021 году и затронула только часть людей.

Суд установил, что с 2017 по 2022 год Студеникин, занимая должность главы города, не принял необходимых мер для расселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания. Кроме того, экс-градоначальника признали виновным в халатности и по другим эпизодам, связанным с аварийным жильем.

По приговору суда Александру Студеникину назначено десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка, а также запрет на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на два года. Однако из-за истечения срока давности он освобожден от исполнения наказания.