Что происходит с барнаульским "Сталин-центром" и когда он откроется?

Центр закрылся еще в марте 2025 года — с того момента там идет реконструкция

19 августа 2025, 12:10, ИА Амител

Барнаульский "Сталин-центр" / Фото: amic.ru

Дата открытия барнаульского "Сталин-центра" все еще остается туманной. На данный момент реконструкция центра продолжается и никто не знает, когда она завершится. Об этом amic.ru рассказала первый секретарь партии "Коммунисты России" Юлия Гаазе.

«Пока все поставлено на стоп, идет реконструкция. Как только будет что-то известно, мы сообщим. В данный момент мы не принимаем там гостей. Мы верим и надеемся на то, что в ближайшем будущем мы откроемся», – отметила Гаазе.

Напомним, что "Сталин-центр" закрылся на реконструкцию 6 марта 2025 года. Руководство "музея" обещало провести работу с печатными изданиями и семейными архивами. Новую экспозицию обещали открыть ко Дню Победы, 9 мая, однако этого так и не произошло.

В декабре 2024 года "Сталин-центру" исполнился год, а в феврале 2025 года правоохранители задержали главу центра и депутата АКЗС от "Коммунистов России" Сергея Матасова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что с 2021 по 2025 год зампред комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Сергей Матасов фиктивно трудоустроил своих маму и дядю помощниками депутата. В АКЗС и Министерство финансов края он отправлял фейковые документы, по которым родственники реально выполняли свои трудовые обязанности. На самом же деле они не работали, а отдавали зарплату депутату, уверены следователи. Всего Матасов похитил из казны Алтайского края как минимум 3,25 млн рублей, считают правоохранители. Вину в содеянном Матасов признал. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Судить Матасова начали 25 июня 2025 года, сейчас процесс над ним продолжается.