Священник заявил, что россияне из-за сытой жизни стали меньше ходить в церкви

Епископ Питирим Творогов посетовал в своей проповеди на то, что россияне все реже выбирают путь монашества. По словам священнослужителя, "сытая жизнь" и материальное благополучие сделали людей менее склонными искать духовного спасения и служения. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Он вспомнил, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов в монастыри шли "самые разные люди":

«Звали уже всех. Даже самых негодных призывали в монастырь. Самые какие-то убогие приходили, которые никак не могли в миру пристроиться, у них были большие проблемы в миру, они были ненужные этому миру».

Епископ отметил, что среди тех, кто приходил тогда, многие не смогли выдержать монашеский уклад и покидали обитель:

«Они и монахами-то не стали здесь толком и уходят из монастыря. Один за другим уходят. И не только из этого монастыря, а из многих наших русских монастырей».

По мнению Питирима Творогова, эта тенденция говорит о духовной слабости современного общества – люди стали меньше нуждаться в вере, предпочитая комфорт и благополучие служению Богу.

Ранее епископ заявлял в ходе проповеди, что из-за "язычества" и отхода от православия у России может "сжаться территория" и быть утрачены богатства.