Священник заявил, что россияне из-за сытой жизни стали меньше ходить в церкви
Материальное благополучие сделало людей менее склонными искать духовного спасения
20 октября 2025, 16:45, ИА Амител
Епископ Питирим Творогов посетовал в своей проповеди на то, что россияне все реже выбирают путь монашества. По словам священнослужителя, "сытая жизнь" и материальное благополучие сделали людей менее склонными искать духовного спасения и служения. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".
Он вспомнил, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов в монастыри шли "самые разные люди":
«Звали уже всех. Даже самых негодных призывали в монастырь. Самые какие-то убогие приходили, которые никак не могли в миру пристроиться, у них были большие проблемы в миру, они были ненужные этому миру».
Епископ отметил, что среди тех, кто приходил тогда, многие не смогли выдержать монашеский уклад и покидали обитель:
«Они и монахами-то не стали здесь толком и уходят из монастыря. Один за другим уходят. И не только из этого монастыря, а из многих наших русских монастырей».
По мнению Питирима Творогова, эта тенденция говорит о духовной слабости современного общества – люди стали меньше нуждаться в вере, предпочитая комфорт и благополучие служению Богу.
Ранее епископ заявлял в ходе проповеди, что из-за "язычества" и отхода от православия у России может "сжаться территория" и быть утрачены богатства.
17:39:53 20-10-2025
Спасибо Богу за эту замечательную Вселенную.
Именно Бог создал галактики, созвездия, атомы, гравитацию, свет, тепло, воду, фотосинтез, ускорение свободного падения, орбиты планет, континенты, в общем Бог создал всё то что сейчас изучает наука, и что так яростно отрицала церковь. Получается что наука гораздо лучше и с большим почтением занимается изучением Божественности.
17:48:19 20-10-2025
Священник далеко не прав. Количество прихожан снизилось в разы совсем не из-за сытой жизни (например, в дореволюционные времена самыми набожными людьми были помещики и дворяне), а по причине отсутствия той работы, которую необходимо проводить священнослужителям среди населения. Она называется - проповедование Слова Божиего. Уж коли сам патриарх Кирилл в политику ударился, то о какой проповедовании среди населения может идти речь?
18:00:08 20-10-2025
Один тут тоже сетовал, что от сытой жизни плодятся меньше.
Нас к чему-то готовят?
19:38:02 20-10-2025
- "Звали уже всех. Даже самых негодных призывали в монастырь"------------------ Пришло новое поколенье попов и дурь бьет фонтаном. Большая благодарность моей первой учительницы за ее науку, что попы всех религий, это ядовитый опиум для народов и для Бога - Творца, и за долгую жизнь не попался в их сети.
20:59:28 20-10-2025
Всё верно сказал святой отец. Посмотришь на сытые елейные образ(ин)ы иных служителей христовых и веру им как рукой снимет.
22:09:38 20-10-2025
Сколько можно читать ересь от этих заявлятелей? Церковь отделена от государства более 100 лет назад. Но они прутся в прессу, заводят блоги((((ФУУУУ. Сидите по своим рабочим местам и не лезьте не в свои дела!
11:27:44 21-10-2025
То ли попы учатся у депутатов, то ли наоборот..
11:40:57 21-10-2025
я не стала ходить в церковь по тому, что постоянно особенно рьяные прихожане тыкают, то не так стоишь, то не так одет, то губы накрашены, то еще чего то не так, подошла к батюшке с вопросом он сказал "Я женщин в брюках не обслуживаю", это стало последней каплей, на этом мое общение с церковью закончилось