Такой день. 1 сентября на Алтае и курьеры в лидерах рейтинга высокооплачиваемых профессий

О главных событиях Алтайского края в День знаний

01 сентября 2025, 23:59, ИА Амител

День знаний в Барнауле / Фото: amic.ru

По всей России отметили День знаний. 1 сентября 2025 года для жителей Барнаула стало особым днем – на улице Взлетной, в новом микрорайоне, свои двери впервые распахнул новый корпус лицея № 52 имени Дзержинского. Долгожданный подарок для родителей и детей. В этом году порог лицея переступили 1528 ребят, среди которых 364 первоклассника. Для них открыли десять классов – от "А" до "К".

Алтайский край занял 65-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по высокопроизводительным рабочим местам.

Эксперты платформы "Авито Работа" подвели итоги летнего сезона 2025 года на рынке труда Барнаула, выделив наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в ключевых категориях. Согласно исследованию, в сфере транспорта и логистики лидером по доходам стали курьеры со средней предлагаемой зарплатой в 181 541 рубль в месяц.