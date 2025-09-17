Такой день. Срок виновнице смертельного ДТП и бабье лето

О главных событиях региона за 17 сентября

17 сентября 2025, 23:45, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский застройщик намерен приступить к работам по засыпке Ковша: компания "Родные берега" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова) обратилась в мэрию с предложением о создании искусственного земельного участка на месте водоема. Общая площадь будущей территории – почти 10 га.

В Барнауле, кажется, наступило настоящее бабье лето. Почти всю неделю температура воздуха в городе будет держаться в пределах +16…+20 °C, без осадков и с южным ветром. По сравнению с последним месяцем лета, когда погода была гораздо капризнее и прохладнее, сентябрь подарил жителям города несколько дней яркого солнца и тепла.

Центральный районный суд Барнаула приговорил виновницу смертельного ДТП на проспекте Ленина Юлию Вебер к шести годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Алтайского края. 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41.