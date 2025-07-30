Такой день. Алтай в рейтинге бедности и мощный ливень в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 30 июля

30 июля 2025, 23:59, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край опустился в рейтинге бедности населения на семь позиций. Вместе с тем проверка показала, что за пять лет регион добился успехов: безработица уменьшилась, доходы населения выросли, а бедность сократилась. Всего в Алтайском крае было создано 5,8 тыс. рабочих мест при прогнозе в 2,5 тыс., а объем привлеченных инвестиций составил 22,2 млрд рублей вместо запланированных 4,4 млрд. Уровень бедности в регионе снизился до 12,1%.

В Барнауле прошел мощнейший ливень. Из-за обильного выпадения осадков временно ограничили движение транспорта по улице Попова в районе Павловского тракта.

Предложение заставить самозанятых перечислять часть собственных доходов на будущее пенсионное обеспечение является непродуманным, поскольку нарушает систему функционирования института самозанятых в целом, заявил amic.ru экономист, генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.