Такой день. Арест экс-начальника Алтайкрайимущества и ремонт федеральной трассы

О главных событиях региона за 30 сентября

30 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается масштабная реконструкция федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном. Согласно планам ФКУ Упрдор "Алтай", до конца 2027 года будет отремонтировано 162 километра дорожного полотна.

Застройщик "Шотландия" (входит в ГК "Союз") стал победителем торгов, на которых разыграли право застройки десяти участков у барнаульского аэропорта. Компания предложила за лот 100 млн 276 тыс. рублей. Таким образом, стоимость земли выросла в 100 (!) раз: начальная цена была 1 млн рублей. Теперь инвестор должен в течение 15,5 года освоить мегаучасток. Между тем в ближайший месяц пройдет еще десять аукционов. Если все они окажутся успешными, в оборот выйдет более 400 га земли под комплексное строительство.

Бывшего председателя Алтайкраймущества Александра Теплова заключили под стражу. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета.