Такой день. Аукцион по продаже участков и завершение строительства мегаразвязки

О главных событиях региона за 2 октября

02 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле для создания искусственного земельного участка площадью около 10 гектаров планируется засыпать территорию от начала Ковша до дома, который возводится по адресу Промышленная, 10. Об этом "Атмосфере" рассказал Алексей Линник, советник гендиректора ГК "Жилищная инициатива", которая будет застраивать территорию.

В Барнауле строительство дорожной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов подходит к концу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края. Как уточнили в ведомстве, специалисты выполнили основные строительные работы. Чтобы завершить объект, временные схемы движения пришлось частично изменить. На Змеиногорском тракте установили тяжелую технику, из-за чего проезжая часть сузилась. Сейчас при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска действует только одна полоса движения.



Сразу два аукциона по продаже участков на Павловском тракте под застройку пройдет в Барнауле 3 октября. Размер одной площадки – 41,3 га, другой – 42,3 га. Уже известно, что за каждый лот будут бороться пять претендентов. Кто именно – "Дом.рф" не раскрывает: участникам присвоены лишь номера.