В Барнауле завершают строительство новой мегаразвязки

Сдать объект планируют к концу осени 2025 года

02 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Мегаразвязка в сентябре 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле строительство дорожной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов подходит к концу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, специалисты выполнили основные строительные работы. Чтобы завершить объект, временные схемы движения пришлось частично изменить. На Змеиногорском тракте установили тяжелую технику, из-за чего проезжая часть сузилась. Сейчас при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска действует только одна полоса движения.

«В ближайшее время специалисты Центрального ДСУ продолжат устройство верхнего слоя дорожного покрытия на оставшихся участках и приступят к нанесению дорожной разметки, исходя из этого будет временно меняться схема движения транспорта», – добавили в Минтрансе.

Параллельно рабочие монтируют освещение и пешеходные ограждения, устанавливают шумозащитные экраны. Строительство планируют закончить до конца осени 2025 года.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, а также следить за установленными знаками и разметкой. Ситуацию по дорожному движению контролируют Минтранс, Госавтоинспекция и подрядные организации.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.



Сейчас подрядчиком объекта выступает Центральное ДСУ.