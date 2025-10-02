НОВОСТИТранспорт

В Барнауле завершают строительство новой мегаразвязки

Сдать объект планируют к концу осени 2025 года

02 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Мегаразвязка в сентябре 2025 года / Фото: amic.ru
Мегаразвязка в сентябре 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле строительство дорожной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов подходит к концу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, специалисты выполнили основные строительные работы. Чтобы завершить объект, временные схемы движения пришлось частично изменить. На Змеиногорском тракте установили тяжелую технику, из-за чего проезжая часть сузилась. Сейчас при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска действует только одна полоса движения. 

«В ближайшее время специалисты Центрального ДСУ продолжат устройство верхнего слоя дорожного покрытия на оставшихся участках и приступят к нанесению дорожной разметки, исходя из этого будет временно меняться схема движения транспорта», – добавили в Минтрансе.

Параллельно рабочие монтируют освещение и пешеходные ограждения, устанавливают шумозащитные экраны. Строительство планируют закончить до конца осени 2025 года.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, а также следить за установленными знаками и разметкой. Ситуацию по дорожному движению контролируют Минтранс, Госавтоинспекция и подрядные организации.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.

Сейчас подрядчиком объекта выступает Центральное ДСУ.

Барнаул Транспорт Дороги Развязка Дорожный ремонт

Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

12:33:41 02-10-2025

А продлятся работы до когда? Сдача развязки к концу осени. То есть ещё два месяца так будет?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:19 02-10-2025

заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать сильно и регулярно

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:32 02-10-2025

Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... Чтобы было дорохо-богато.
Там вообще изначально избыточно нагородили.
Мне кажется, достаточно было увеличить кольцо по площади и все правые повороты сделать без заезда на кольцо, по касательной, с полосами примыкания.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:08 02-10-2025

Гость (12:55:32 02-10-2025) Чтобы было дорохо-богато.Там вообще изначально избыточно... это вам только кажется,к ак вы верно заметили

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:07 02-10-2025

Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... Чтобы потом чистить зимой! Доп. источник работ))))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:06 02-10-2025

Гость (12:56:07 02-10-2025) Чтобы потом чистить зимой! Доп. источник работ)))) ... машина проходит -менее 5 минут вкупе с остальной дорогой. вам делать нечего, как бухгалтером бесплатным быть у автодора?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:42 02-10-2025

Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... вы инженер или кто? это вам объяснить нужно или просто потрепаться заскочили?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:55 02-10-2025

ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовки то, чтоб подчеркнуть местечковость свою? обычнейшая простейшая развязка, дорогие сельские журналисты, поверьте. Бывает и гораздо урбанистичнее, крупнее и больше, поверьте

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:54 02-10-2025

Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк... Обычнейшая - это одноуровневая.
Тут же трехслойный будерброд.
Ранее заехал на кольцо и выехал как хочется.
Теперь, допустим, едет сельчанин со стороны Калманки в Барнаул, например, в Краевую больницу, растерялся и въехал в тоннель. Где ему развернуться на лесной дороге? На лыжной тропе в середине леса?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

14:26:06 02-10-2025

Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб...

он из 19 века чтоли? знаки то поди поставят

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:29 02-10-2025

Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... ну в туннель он въехать не может, так как туннель для выезда из города и встречка. А вот на эстакаду да, тогда на объездную попадет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:21 02-10-2025

И конечно самые работы по сужению полос надо делать именно осенью, когда поток машин кратно увеличился. Летом конечно же это было нельзя сделать ? Сейчас из-за узких горлышек, что там нагородили, ежедневные дикие пробки, но кого это волнует, главное чтобы в отчетах все красиво было, ага ?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:06 02-10-2025

Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... Пусть дальше едет в Павловск и там лечится.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:35 02-10-2025

Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... Проедет пару кругов - умнее станет. По МКАДу тоже так некоторые круги первое время нарезают, потом обучаются :-)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

14:24:49 02-10-2025

Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк...

цена у нее мега... по барнаульским меркам точно

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:42 02-10-2025

Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк... Ну с учётом сколько длилась эта эпопея то это верное название)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:43 02-10-2025

Если в срок не успеют - Центральное ДСУ нужно внести в реестр недобросовестных и взыскать с них всю сумму.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:42 02-10-2025

Гость (14:33:43 02-10-2025) Если в срок не успеют - Центральное ДСУ нужно внести в реест... а администрации год искать новую компанию :)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:40 02-10-2025

Гость (14:41:42 02-10-2025) а администрации год искать новую компанию :)... Художественному музею подобное нисколько не мешает, он только строится и хорошеет, строится и хорошеет)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:57 02-10-2025

Гость (14:53:40 02-10-2025) Художественному музею подобное нисколько не мешает, он тольк... и так будет вечно да. Тот кто схему придумал это я вам скажу -голова!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:25 02-10-2025

Гость (15:09:57 02-10-2025) и так будет вечно да. Тот кто схему придумал это я вам скажу... У тебя есть факты ? Давай тебя вызовем на допрос и ты ими поделишься ? Или только болтать мастер ?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:21 02-10-2025

Гость (14:53:40 02-10-2025) Художественному музею подобное нисколько не мешает, он тольк... Если вы не в теме что и как происходит с музеем - лучше промолчите, таких умников болтливых немеряно, а толку нет. Кто в теме - знают почему музей до сих пор не сдан, и тут вина точно не подрядчиков, а самого музея.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:27 02-10-2025

Гость (15:22:21 02-10-2025) Если вы не в теме что и как происходит с музеем - лучше пром... Ну раскрой уже тайну осведомлённый ты наш) или такая тайна которую обществу знать не нужно)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:15 02-10-2025

Гость (14:41:42 02-10-2025) а администрации год искать новую компанию :)... Не гони там работют все теже работяги иноспециалисты, изменилось походу только название

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

14:57:33 02-10-2025

Придумают слово и носятся с ним потом. Мега блин... Что там мега? Недоразвязка о которой толку не шибко то много будет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Uyt

15:00:16 02-10-2025

Ахаха, мегаразвязка)))) Что в ней МЕГА????

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:34 02-10-2025

Uyt (15:00:16 02-10-2025) Ахаха, мегаразвязка)))) Что в ней МЕГА????... Там такие МЕГА-бабки попилены...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Уж

15:10:59 02-10-2025

Мегабестолковая развязка. На выезде из нее в сторону Рубцовска из 3 полос сразу в одну. Въезд в нее в одну полосу. Тоннель узкий как тропинка лесная.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:42 02-10-2025

Уж (15:10:59 02-10-2025) Мегабестолковая развязка. На выезде из нее в сторону Рубцовс... В тесноте да не в обиде. Ждем МЕГАпробок зимой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:21 02-10-2025

Что в ней Мега, если построили одноколейный тоннель-ловушку. Через год мегаразвязка сыпаться начнет из-за недотеп-москвичей

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:22 02-10-2025

Зачем эти позорные заборы нагородили 🤔, выглядит как позорная незаконченная стройка, особенно когда внутри едешь😏

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Артем

01:10:14 03-10-2025

Могли бы и подземный переход за развязкой сделать а то кланишся всем подряд кто за шашлычком побежал

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

09:33:09 03-10-2025

Ха-ха-ха Мега развязка просто ржу не могу а а а а.... У нас в России ещё ни одной Мега развязки нету, проехал всю Россию. Пусть у китайцев поучится ,был в Китае вот там Мега связки.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров