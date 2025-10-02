В Барнауле завершают строительство новой мегаразвязки
Сдать объект планируют к концу осени 2025 года
02 октября 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле строительство дорожной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов подходит к концу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Как уточнили в ведомстве, специалисты выполнили основные строительные работы. Чтобы завершить объект, временные схемы движения пришлось частично изменить. На Змеиногорском тракте установили тяжелую технику, из-за чего проезжая часть сузилась. Сейчас при въезде в город со стороны поселка Южного и Рубцовска действует только одна полоса движения.
«В ближайшее время специалисты Центрального ДСУ продолжат устройство верхнего слоя дорожного покрытия на оставшихся участках и приступят к нанесению дорожной разметки, исходя из этого будет временно меняться схема движения транспорта», – добавили в Минтрансе.
Параллельно рабочие монтируют освещение и пешеходные ограждения, устанавливают шумозащитные экраны. Строительство планируют закончить до конца осени 2025 года.
Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, а также следить за установленными знаками и разметкой. Ситуацию по дорожному движению контролируют Минтранс, Госавтоинспекция и подрядные организации.
Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик – московская фирма "РСК" – нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.
Сейчас подрядчиком объекта выступает Центральное ДСУ.
А продлятся работы до когда? Сдача развязки к концу осени. То есть ещё два месяца так будет?
12:38:19 02-10-2025
заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать сильно и регулярно
12:55:32 02-10-2025
Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... Чтобы было дорохо-богато.
Там вообще изначально избыточно нагородили.
Мне кажется, достаточно было увеличить кольцо по площади и все правые повороты сделать без заезда на кольцо, по касательной, с полосами примыкания.
13:43:08 02-10-2025
Гость (12:55:32 02-10-2025) Чтобы было дорохо-богато.Там вообще изначально избыточно... это вам только кажется,к ак вы верно заметили
12:56:07 02-10-2025
Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... Чтобы потом чистить зимой! Доп. источник работ))))
13:44:06 02-10-2025
Гость (12:56:07 02-10-2025) Чтобы потом чистить зимой! Доп. источник работ)))) ... машина проходит -менее 5 минут вкупе с остальной дорогой. вам делать нечего, как бухгалтером бесплатным быть у автодора?
13:42:42 02-10-2025
Гость (12:38:19 02-10-2025) заборы для чего сделали у развязки? Снег будет наметать силь... вы инженер или кто? это вам объяснить нужно или просто потрепаться заскочили?
13:45:55 02-10-2025
ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовки то, чтоб подчеркнуть местечковость свою? обычнейшая простейшая развязка, дорогие сельские журналисты, поверьте. Бывает и гораздо урбанистичнее, крупнее и больше, поверьте
14:13:54 02-10-2025
Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк... Обычнейшая - это одноуровневая.
Тут же трехслойный будерброд.
Ранее заехал на кольцо и выехал как хочется.
Теперь, допустим, едет сельчанин со стороны Калманки в Барнаул, например, в Краевую больницу, растерялся и въехал в тоннель. Где ему развернуться на лесной дороге? На лыжной тропе в середине леса?
14:26:06 02-10-2025
Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб...
он из 19 века чтоли? знаки то поди поставят
14:30:29 02-10-2025
Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... ну в туннель он въехать не может, так как туннель для выезда из города и встречка. А вот на эстакаду да, тогда на объездную попадет.
14:31:21 02-10-2025
И конечно самые работы по сужению полос надо делать именно осенью, когда поток машин кратно увеличился. Летом конечно же это было нельзя сделать ? Сейчас из-за узких горлышек, что там нагородили, ежедневные дикие пробки, но кого это волнует, главное чтобы в отчетах все красиво было, ага ?
14:33:06 02-10-2025
Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... Пусть дальше едет в Павловск и там лечится.
14:33:35 02-10-2025
Гость (14:13:54 02-10-2025) Обычнейшая - это одноуровневая.Тут же трехслойный будерб... Проедет пару кругов - умнее станет. По МКАДу тоже так некоторые круги первое время нарезают, потом обучаются :-)
14:24:49 02-10-2025
Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк...
цена у нее мега... по барнаульским меркам точно
21:25:42 02-10-2025
Гость (13:45:55 02-10-2025) ну насчет МЕГА развязки реально смешно, зачем такие заголовк... Ну с учётом сколько длилась эта эпопея то это верное название)))
14:33:43 02-10-2025
Если в срок не успеют - Центральное ДСУ нужно внести в реестр недобросовестных и взыскать с них всю сумму.
14:41:42 02-10-2025
Гость (14:33:43 02-10-2025) Если в срок не успеют - Центральное ДСУ нужно внести в реест... а администрации год искать новую компанию :)
14:53:40 02-10-2025
Гость (14:41:42 02-10-2025) а администрации год искать новую компанию :)... Художественному музею подобное нисколько не мешает, он только строится и хорошеет, строится и хорошеет)
15:09:57 02-10-2025
Гость (14:53:40 02-10-2025) Художественному музею подобное нисколько не мешает, он тольк... и так будет вечно да. Тот кто схему придумал это я вам скажу -голова!
15:47:25 02-10-2025
Гость (15:09:57 02-10-2025) и так будет вечно да. Тот кто схему придумал это я вам скажу... У тебя есть факты ? Давай тебя вызовем на допрос и ты ими поделишься ? Или только болтать мастер ?
15:22:21 02-10-2025
Гость (14:53:40 02-10-2025) Художественному музею подобное нисколько не мешает, он тольк... Если вы не в теме что и как происходит с музеем - лучше промолчите, таких умников болтливых немеряно, а толку нет. Кто в теме - знают почему музей до сих пор не сдан, и тут вина точно не подрядчиков, а самого музея.
16:59:27 02-10-2025
Гость (15:22:21 02-10-2025) Если вы не в теме что и как происходит с музеем - лучше пром... Ну раскрой уже тайну осведомлённый ты наш) или такая тайна которую обществу знать не нужно)
19:16:15 02-10-2025
Гость (14:41:42 02-10-2025) а администрации год искать новую компанию :)... Не гони там работют все теже работяги иноспециалисты, изменилось походу только название
14:57:33 02-10-2025
Придумают слово и носятся с ним потом. Мега блин... Что там мега? Недоразвязка о которой толку не шибко то много будет.
15:00:16 02-10-2025
Ахаха, мегаразвязка)))) Что в ней МЕГА????
15:03:34 02-10-2025
Uyt (15:00:16 02-10-2025) Ахаха, мегаразвязка)))) Что в ней МЕГА????... Там такие МЕГА-бабки попилены...
15:10:59 02-10-2025
Мегабестолковая развязка. На выезде из нее в сторону Рубцовска из 3 полос сразу в одну. Въезд в нее в одну полосу. Тоннель узкий как тропинка лесная.
20:34:42 02-10-2025
Уж (15:10:59 02-10-2025) Мегабестолковая развязка. На выезде из нее в сторону Рубцовс... В тесноте да не в обиде. Ждем МЕГАпробок зимой.
17:15:21 02-10-2025
Что в ней Мега, если построили одноколейный тоннель-ловушку. Через год мегаразвязка сыпаться начнет из-за недотеп-москвичей
18:45:22 02-10-2025
Зачем эти позорные заборы нагородили 🤔, выглядит как позорная незаконченная стройка, особенно когда внутри едешь😏
01:10:14 03-10-2025
Могли бы и подземный переход за развязкой сделать а то кланишся всем подряд кто за шашлычком побежал
09:33:09 03-10-2025
Ха-ха-ха Мега развязка просто ржу не могу а а а а.... У нас в России ещё ни одной Мега развязки нету, проехал всю Россию. Пусть у китайцев поучится ,был в Китае вот там Мега связки.