Такой день. Авария на улице Чудненко и приговор воспитателям барнаульского детсада

О главных событиях региона за 1 декабря

01 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Апелляционный суд подтвердил суровые приговоры в отношении бывших воспитательниц частного барнаульского детского сада Happy Baby. Решение суда первой инстанции, ужесточившее наказание за жестокое обращение с детьми, осталось без изменений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Одна из виновниц получила почти пять лет колонии, другой продлили условный срок.

Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке, а Республика Алтай – 76-е. В Алтайском крае срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке – 4,31 года. Сумма первоначального взноса – 1,69 млн рублей.

В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по улице Чудненко, 51, – из-за повреждения трубопровода десятки домов остались без холодной воды. Под отключение попали девять многоэтажек, четыре частных дома, детский сад и бойлерная.