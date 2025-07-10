Такой день. Будущее набережной Барнаула и новый рекорд по уровню зарплаты

О главных событиях Алтайского края за 10 июля

10 июля 2025, 23:55, ИА Амител

Набережную в Барнауле предлагают продлить и благоустроить. Этот вопрос обсуждали во время выездного совещания по развитию центральной части города, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

Новый рекорд по уровню средней заработной платы зафиксировали в Алтайском крае: за год она выросла на 20%. Так, в апреле 2025 года жители региона в среднем получали 62 013 рублей, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее. Помимо этого, заработок увеличился на 20,8% относительно апреля 2024 года.

В Барнауле насчитывается 25 опасных мест, где купаться запрещено. Они расположены в Центральном, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах.