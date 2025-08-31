Такой день. Четверо пострадавших в жестком ДТП и поиски пропавшего в Алтайском крае
О главных событиях региона за последний день лета
31 августа 2025, 23:32, ИА Амител
Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru
Друзья и родственники пропавшего Даниила Кузнецова ищут очевидцев или записи с видеорегистраторов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником.
Жесткое ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Пострадали водители, а также два пассажира одной из машин.
Комментарии 0