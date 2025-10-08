Такой день. Новые троллейбусы и Художественный музей

О главных событиях региона за 8 октября

08 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтае начались работы на завершающем этапе реконструкции популярной туристической трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", соединяющей основные курорты региона, сообщает в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

Проект достройки Художественного музея в Барнауле уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. В следующем году станут известны сроки окончания работ и точная сумма, которая на это потребуется. Между тем глобально перестраивать подрядчик ничего не будет. Как сейчас выглядит музей и что там сделано – в фоторепортаже amic.ru.

8 октября в Барнауле вышли на линию четыре новых троллейбуса марки "Авангард". Они работают на городских маршрутах № 1, 6 и 7. Об этом сообщили в городской администрации. Как уточнили в мэрии, их изготовила вологодская компания "Транс-Альфа".