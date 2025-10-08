Такой день. Новые троллейбусы и Художественный музей
О главных событиях региона за 8 октября
08 октября 2025, 23:30, ИА Амител
На Алтае начались работы на завершающем этапе реконструкции популярной туристической трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", соединяющей основные курорты региона, сообщает в своем Telegram-канале Виктор Томенко.
Проект достройки Художественного музея в Барнауле уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. В следующем году станут известны сроки окончания работ и точная сумма, которая на это потребуется. Между тем глобально перестраивать подрядчик ничего не будет. Как сейчас выглядит музей и что там сделано – в фоторепортаже amic.ru.
8 октября в Барнауле вышли на линию четыре новых троллейбуса марки "Авангард". Они работают на городских маршрутах № 1, 6 и 7. Об этом сообщили в городской администрации. Как уточнили в мэрии, их изготовила вологодская компания "Транс-Альфа".
11:29:07 09-10-2025
Когда снесли в 2012 году здание "25-й школы" и стали строить архитектурную компиляцию на оригинал, все работы должны были завершить к концу 2015 года. Сметная стоимость ВСЕХ работ-200 млн руб.
Далее: 2018 год - закончить в январе 2023- общая стоимость приближалась к 2 млрд.руб. .. Интересно, каковы общие затраты на ПОЛНОЕ завершение работ в настоящий момент?
Думаю- никто не скажет ( не знает)))...