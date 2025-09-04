НОВОСТИОбщество

Такой день. Демонтаж колеса обозрения в Барнауле и четыре предотвращенных теракта

О главных событиях Алтайского края за 4 сентября

04 сентября 2025, 23:33, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Четыре террористические акции и несколько десятков сетевых угроз пресекли в Алтайском крае с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, предупредив об угрозах, связанных с вовлечением в противоправную деятельность в интересах разведок недружественных стран.

В Алтайском крае молодежь хочет трудиться в стабильных компаниях и соблюдать баланс между работой и личной жизнью. 

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени – это плановое решение. Изначально работа колеса обозрения была рассчитана только на летние месяцы. Со слов представителя организации, аттракцион уже выполнил свою задачу.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:44:35 05-09-2025

"Со слов представителя организации, аттракцион уже выполнил свою задачу." Три раза прокатил горожан и сломался🤷🏼‍♂️))))))

Avatar Picture
Олег

12:45:22 05-09-2025

Не к месту оно на берегу.
На мутную историю всё это похоже. Тут убирают, в каком-то парке строят.
Не припомню чтоб колёса на зиму демонтировали.

