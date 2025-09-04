НОВОСТИОбщество

"Свою задачу выполнило". В Барнауле убирают колесо обозрения с набережной Оби

Аттракцион был рассчитан только на летний период

04 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на компанию-оператора.

По информации издания, это плановое решение. Изначально работа колеса обозрения была рассчитана только на летние месяцы. Со слов представителя организации, аттракцион уже выполнил свою задачу.

«Колесо было рассчитано на летний период, свою задачу оно выполнило», – рассказали "Толку" в компании.

Напомни, колесо обозрения на набережной открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта.

Комментарии 37

Avatar Picture
Александр

12:53:52 04-09-2025

Какой толк был его ставить на один месяц? Мне кажется владельцы колеса, что то недоговаривают нам))

  119 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:04 04-09-2025

Александр (12:53:52 04-09-2025) Какой толк был его ставить на один месяц? Мне кажется владел... Все вопросы к депутату Разливинскому.......

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:02 04-09-2025

Неужели это было в плюс? Или отмывание денег?

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лука Х

13:03:08 04-09-2025

А задача была така-сломаться починиться и убраться)), кака та смешная история с колесом та

  56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:48 04-09-2025

))))) очень корявое объяснение )))). Признать, что сильно облажались наверное сложно. Но не надо считать всех глупее себя и давать такое пояснение. Это еще и оскорбительно. Убирайте напрочь это колесо и больше не позорьтесь с ним!!!!

  83 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:27 04-09-2025

Основная задача была внести в обществе раскол. На тех кто еще думает и тех кому всё ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:58 04-09-2025

Гость (13:10:27 04-09-2025) Основная задача была внести в обществе раскол. На тех кто ещ... Ага, а айпи тех кто думает уже в базе потенциальных иноагентов?😂

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:19 04-09-2025

Нам действительно нужен смайлик с клоуном! Иначе реагировать тут нельзя

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:38:53 05-09-2025

Гость (13:13:19 04-09-2025) Нам действительно нужен смайлик с клоуном! Иначе реагировать... 🤡

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:33 04-09-2025

Чертово колесо, оно есть чертово колесо, не Богу свечка, не черту кочерга.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Учитель

13:46:46 04-09-2025

Гость (13:22:33 04-09-2025) Чертово колесо, оно есть чертово колесо, не Богу свечка, не ... ...Ни Богу свечка, Ни черту кочерга... Садитесь, три с минусом)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:48 04-09-2025

Учитель (13:46:46 04-09-2025) ...Ни Богу свечка, Ни черту кочерга... Садитесь, три с минус... Училка, для тебя было написано с не, а не ни, чтобы удовлетворить твою щИпАтильность.

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хм

13:35:37 04-09-2025

как говорится, мавр сделал свое дело - мавр может уходить

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:31 04-09-2025

а за чей счет то его ставили? за бюджет поди, тогда хороший такой попил бабла на нерабочем аттракционе

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:32 04-09-2025

идиотизм или отмывание денег? налоговая, ау?!

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:44 04-09-2025

И правильно что убрали. Как будто цирк шапито на въезде.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:49 04-09-2025

Гость (14:25:44 04-09-2025) И правильно что убрали. Как будто цирк шапито на въезде.... бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционером, как в Лондоне. Купил кофе и круассанчик , едешь и любуешься, очень круто. И разнообразит пейзаж архитектурно. А тут в Барнауле да, как бродячие цирки с женщинами с бородой и карликами в ящиках - уродство((( и стыд

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:08:30 05-09-2025

Гость (15:28:49 04-09-2025) бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционеро... Одни там уже хотели круассанчик у Парыжу да кафу у Вэне. Есть и нормальные примеры, как то, колесо на ВДНХ в Москве.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:43:54 05-09-2025

Гость (15:28:49 04-09-2025) бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционеро... Где ты в Лондоне нашел круассан, оленевод? Вот дальше Алтайки не выезжали, но рассказывают, что весь мир объездили…

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:27 04-09-2025

Вот уж точно: Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!)))))))

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:29:17 04-09-2025

ох, ребята, вы тут сегодня пошумите-пошумите и забудете, а колесо, тем не менее, свою задачу выполнило, ну если вы понимаете, о чем я😉

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:39:54 04-09-2025

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал» (с)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:04:40 04-09-2025

перенесите его на поток. я там не бываю.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:06:55 05-09-2025

Мусик (16:04:40 04-09-2025) перенесите его на поток. я там не бываю.... А нам на Потоке за что? В чем провинились?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:19 04-09-2025

Деревня, а не город.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:32 04-09-2025

Был у нас такой оригинал - то гигантские светящиеся тюльпаны городил посередь площади, то огроменное пасхальное яйцо на аллею выкатывал. Угробил зеленый уголок и всеми любимого мамонтенка ради убогого "сквера любви" в духе прыщавых подростков... вот так и тут... Только тут, кажись, жертва намечалась покрупней кустов с глиняным мамонтенком - тут троллейбус кому-то сильно мешает!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:26 04-09-2025

Гость (17:28:32 04-09-2025) Был у нас такой оригинал - то гигантские светящиеся тюльпаны... Я тоже так думаю

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:02:32 04-09-2025

Ещё раз убеждаемся в разумности властей!...и правильности их решений!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

20:25:11 04-09-2025

Почему-то СРАЗУ не написали, что только на лето... Люди бы поспешили успеть. А так - сомневаюсь я в этом объяснении.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

20:56:38 04-09-2025

Сразу же писали, что только на теплое время.
И сразу писали, что в зависимости от загрузки, поставят новое на 50 или 60 метров, которые работать будет круглый год.

Чему тут удивляться, не понимаю...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ната

21:42:56 04-09-2025

Как было красиво на площади Сахарова, когда на горе стояло Чертово колесо! Там было ему место.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:35 04-09-2025

Бюджет освоен! Колесо действительно сделало своё дело...
Следующее на очереди, трамвайное кольцо на Старом базаре. Видимо, у администрации этого района, какие-то проблемы с символикой круга и/или освоением (...)?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:56:15 04-09-2025

А за чей счет вся эта щедрость?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:48:19 05-09-2025

1. Вы тут все идиоты что ли? Какой бюджет? Депутатик за свои деньги поставил. Сразу об этом было сказано. 2. Какой тут распил? Чего тут пилить? Он свои же деньги пилил? Он идиот? 3. Объяснение, конечно же, корявое. Отмазка просто. Очевидно, что не могли обеспечить надлежащее функционирование. Видимо аттракцион был слишком старым и изношенным.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алла

10:21:02 06-09-2025

Ну вот. А мы приехали вчера и на сегодня запланировали это колесо...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:44 06-09-2025

Надоело откровенное скотство. Чем дальше от СССР, тем ярче сверкает звериный цирк

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:04 06-09-2025

Гость (14:52:44 06-09-2025) Надоело откровенное скотство. Чем дальше от СССР, тем ярче с... Надоело? Вам что-то подсказать, женщина, нужна подсказка?

  -1 Нравится
Ответить
