"Свою задачу выполнило". В Барнауле убирают колесо обозрения с набережной Оби

Аттракцион был рассчитан только на летний период

04 сентября 2025, 12:50, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на компанию-оператора.

По информации издания, это плановое решение. Изначально работа колеса обозрения была рассчитана только на летние месяцы. Со слов представителя организации, аттракцион уже выполнил свою задачу.

«Колесо было рассчитано на летний период, свою задачу оно выполнило», – рассказали "Толку" в компании.

Напомни, колесо обозрения на набережной открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта.