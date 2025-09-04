"Свою задачу выполнило". В Барнауле убирают колесо обозрения с набережной Оби
Аттракцион был рассчитан только на летний период
04 сентября 2025, 12:50, ИА Амител
В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на компанию-оператора.
По информации издания, это плановое решение. Изначально работа колеса обозрения была рассчитана только на летние месяцы. Со слов представителя организации, аттракцион уже выполнил свою задачу.
«Колесо было рассчитано на летний период, свою задачу оно выполнило», – рассказали "Толку" в компании.
Напомни, колесо обозрения на набережной открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта.
12:53:52 04-09-2025
Какой толк был его ставить на один месяц? Мне кажется владельцы колеса, что то недоговаривают нам))
13:15:04 04-09-2025
Александр (12:53:52 04-09-2025) Какой толк был его ставить на один месяц? Мне кажется владел... Все вопросы к депутату Разливинскому.......
12:54:02 04-09-2025
Неужели это было в плюс? Или отмывание денег?
13:03:08 04-09-2025
А задача была така-сломаться починиться и убраться)), кака та смешная история с колесом та
13:06:48 04-09-2025
))))) очень корявое объяснение )))). Признать, что сильно облажались наверное сложно. Но не надо считать всех глупее себя и давать такое пояснение. Это еще и оскорбительно. Убирайте напрочь это колесо и больше не позорьтесь с ним!!!!
13:10:27 04-09-2025
Основная задача была внести в обществе раскол. На тех кто еще думает и тех кому всё ...
13:30:58 04-09-2025
Гость (13:10:27 04-09-2025) Основная задача была внести в обществе раскол. На тех кто ещ... Ага, а айпи тех кто думает уже в базе потенциальных иноагентов?😂
13:13:19 04-09-2025
Нам действительно нужен смайлик с клоуном! Иначе реагировать тут нельзя
01:38:53 05-09-2025
Гость (13:13:19 04-09-2025) Нам действительно нужен смайлик с клоуном! Иначе реагировать... 🤡
13:22:33 04-09-2025
Чертово колесо, оно есть чертово колесо, не Богу свечка, не черту кочерга.
13:46:46 04-09-2025
Гость (13:22:33 04-09-2025) Чертово колесо, оно есть чертово колесо, не Богу свечка, не ... ...Ни Богу свечка, Ни черту кочерга... Садитесь, три с минусом)
14:39:48 04-09-2025
Учитель (13:46:46 04-09-2025) ...Ни Богу свечка, Ни черту кочерга... Садитесь, три с минус... Училка, для тебя было написано с не, а не ни, чтобы удовлетворить твою щИпАтильность.
13:35:37 04-09-2025
как говорится, мавр сделал свое дело - мавр может уходить
14:15:31 04-09-2025
а за чей счет то его ставили? за бюджет поди, тогда хороший такой попил бабла на нерабочем аттракционе
14:17:32 04-09-2025
идиотизм или отмывание денег? налоговая, ау?!
14:25:44 04-09-2025
И правильно что убрали. Как будто цирк шапито на въезде.
15:28:49 04-09-2025
Гость (14:25:44 04-09-2025) И правильно что убрали. Как будто цирк шапито на въезде.... бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционером, как в Лондоне. Купил кофе и круассанчик , едешь и любуешься, очень круто. И разнообразит пейзаж архитектурно. А тут в Барнауле да, как бродячие цирки с женщинами с бородой и карликами в ящиках - уродство((( и стыд
03:08:30 05-09-2025
Гость (15:28:49 04-09-2025) бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционеро... Одни там уже хотели круассанчик у Парыжу да кафу у Вэне. Есть и нормальные примеры, как то, колесо на ВДНХ в Москве.
06:43:54 05-09-2025
Гость (15:28:49 04-09-2025) бывают колеса классные модерновые с кабинками и кондиционеро... Где ты в Лондоне нашел круассан, оленевод? Вот дальше Алтайки не выезжали, но рассказывают, что весь мир объездили…
14:46:27 04-09-2025
Вот уж точно: Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!)))))))
15:29:17 04-09-2025
ох, ребята, вы тут сегодня пошумите-пошумите и забудете, а колесо, тем не менее, свою задачу выполнило, ну если вы понимаете, о чем я😉
15:39:54 04-09-2025
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал» (с)
16:04:40 04-09-2025
перенесите его на поток. я там не бываю.
05:06:55 05-09-2025
Мусик (16:04:40 04-09-2025) перенесите его на поток. я там не бываю.... А нам на Потоке за что? В чем провинились?!
17:21:19 04-09-2025
Деревня, а не город.
17:28:32 04-09-2025
Был у нас такой оригинал - то гигантские светящиеся тюльпаны городил посередь площади, то огроменное пасхальное яйцо на аллею выкатывал. Угробил зеленый уголок и всеми любимого мамонтенка ради убогого "сквера любви" в духе прыщавых подростков... вот так и тут... Только тут, кажись, жертва намечалась покрупней кустов с глиняным мамонтенком - тут троллейбус кому-то сильно мешает!
23:06:26 04-09-2025
Гость (17:28:32 04-09-2025) Был у нас такой оригинал - то гигантские светящиеся тюльпаны... Я тоже так думаю
19:02:32 04-09-2025
Ещё раз убеждаемся в разумности властей!...и правильности их решений!
20:25:11 04-09-2025
Почему-то СРАЗУ не написали, что только на лето... Люди бы поспешили успеть. А так - сомневаюсь я в этом объяснении.
20:56:38 04-09-2025
Сразу же писали, что только на теплое время.
И сразу писали, что в зависимости от загрузки, поставят новое на 50 или 60 метров, которые работать будет круглый год.
Чему тут удивляться, не понимаю...
21:42:56 04-09-2025
Как было красиво на площади Сахарова, когда на горе стояло Чертово колесо! Там было ему место.
21:59:35 04-09-2025
Бюджет освоен! Колесо действительно сделало своё дело...
Следующее на очереди, трамвайное кольцо на Старом базаре. Видимо, у администрации этого района, какие-то проблемы с символикой круга и/или освоением (...)?
22:56:15 04-09-2025
А за чей счет вся эта щедрость?
06:48:19 05-09-2025
1. Вы тут все идиоты что ли? Какой бюджет? Депутатик за свои деньги поставил. Сразу об этом было сказано. 2. Какой тут распил? Чего тут пилить? Он свои же деньги пилил? Он идиот? 3. Объяснение, конечно же, корявое. Отмазка просто. Очевидно, что не могли обеспечить надлежащее функционирование. Видимо аттракцион был слишком старым и изношенным.
10:21:02 06-09-2025
Ну вот. А мы приехали вчера и на сегодня запланировали это колесо...
14:52:44 06-09-2025
Надоело откровенное скотство. Чем дальше от СССР, тем ярче сверкает звериный цирк
15:35:04 06-09-2025
Гость (14:52:44 06-09-2025) Надоело откровенное скотство. Чем дальше от СССР, тем ярче с... Надоело? Вам что-то подсказать, женщина, нужна подсказка?