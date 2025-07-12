Такой день. ДТП с пятью погибшими и снос аварийных деревьев в Барнауле
Главное за 12 июля
12 июля 2025
Утка в барнаульском парке "Юбилейный" / Фото: amic.ru
В ДТП на трассе Бийск – Белокуриха погибли пять человек. Водитель УАЗа выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota.
В правительстве Алтайского края назвали недопустимой реализацию некачественного топлива. Зампред регионального правительства Александр Климин заявил, что с такой ситуацией надо бороться.
В Барнауле в ближайшую неделю спилят 18 аварийных деревьев. Эти работы пройдут по улицам Декоративной, Новосибирской, Хабаровской и другим.
