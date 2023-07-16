Такой день. Два мальчика, утонувшие в реке, и день города в Заринске

О главных событиях Алтайского края за 16 июля

16 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних детей при купании в Тальменском районе Алтайского края. По данным следствия, 15 июля 2023 года в реке Чумыш утонули два мальчика 10-ти и 11-ти лет. Известно, что они купались без присмотра взрослых.

По словам очевидцев, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом — тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Заринск, который сегодня отметил сразу два важных праздника — День города и День металлурга. Он отметил, что рад видеть развитие города.