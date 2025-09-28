Такой день. Коричневая вода и утрамбовывание пассажиров автобуса

О главных событиях региона за 28 сентября

28 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителю Новоалтайска, ставшему жертвой издевательств со стороны 16-летней местной жительницы, подарили новую удочку. Ранее подросток, состоящая на учете в системе профилактики и проживающая в неблагополучной семье, избила мужчину-инвалида и сломала его рыболовные снасти, а стул выкинула в реку.

Поспелихинцы пожаловались, что уже неделю из кранов течет ржавая вода. По словам местных жителей, бурый поток идет даже в больнице, детском саду и школе – именно из этой воды детям готовят еду и чай. Сельчанка эмоционально заявила, что население терпит такие условия не первый год, а выход, по ее мнению, – устроить своеобразный "пикник" перед администрацией поселка, набрав ржавой воды в бутылки и угостив ею чиновников.

В Барнауле пассажиров автобуса № 119 "утрамбовывали" в салон из-за нехватки мест. Горожане возмущаются: транспорт перегружен, а автобусы продолжают ходить с переполненными салонами. Люди шутят, что городу давно нужен "резиновый автобус".