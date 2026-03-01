Такой день. Квартира за 75 млн рублей и фотографии глубокого космоса

О главных событиях региона за 1 марта

01 марта 2026, 23:35, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На берегу Оби в Барнауле выставили на продажу квартиру, которая больше похожа на отдельный этаж, чем на обычное жилье. Речь идет о семикомнатных апартаментах в будущей новостройке на площади Баварина, стоимостью 75 млн рублей. Площадь жилья — 253 квадратных метра, потолки — 3,5 метра. Окна выходят на улицу, санузел заявлен как совмещенный.

Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров использовал редкое стечение условий — крепкий мороз, кристально чистое небо и отсутствие городской засветки, — чтобы заглянуть в самые глубины Вселенной. Итогом стали кадры, которые обычно получают только на крупных астрономических площадках. Стабильная атмосфера и точные расчеты позволили получить снимки с высокой детализацией — от газовых "лепестков" Розетки до пылевых полос Андромеды.

Барнаульский суд поставил точку в деле о гибели рабочего в литейном цехе: мастер, допустивший смертельное нарушение техники безопасности, отделался условным сроком. Трагедия произошла весной прошлого года на одном из городских заводов.