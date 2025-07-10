Такой день. Ликвидация свалок в Барнауле и работы за ТЦ "Европа"

О главных событиях Алтайского края за 9 июля

10 июля 2025, 00:12, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле ищут подрядчика для ликвидации четырех свалок в Центральном районе города. Общая площадь загрязненных участков составляет почти 2800 кв. м.

В Алтайском крае на участке региональной трассы перекрыли проезд для всех видов транспорта. Такие меры предприняли из-за движения воинских колонн.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк проверил ход благоустройства общественного пространства за ТЦ "Европа". Сейчас работы активно ведутся. Подрядчик формирует "скелет" пешеходно-тропиночной сети и укладывает плитку. Завершить работы планируют уже к середине ноября.