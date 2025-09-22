Такой день. Мусорная катастрофа в ленточном бору и отопление

О главных событиях региона за 23 сентября

22 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 сентября начнется подключение многоквартирных домов и социальных объектов к отоплению. Как уточняют власти, подача тепла будет осуществляться и в заявительном порядке.

В поселке Казенная Заимка полным ходом идут дорожные работы по программе инициативного бюджетирования. Основной фокус сейчас сделан на асфальтировании участка улицы 1-й Ореховой от дома № 1а до улицы Соколиной, сообщает мэрия города.

Ленточный бор рядом с Барнаулом погибает из-за огромного количества мусора. Зеленая зона превратилась в место, куда люди и предприятия сливают отходы. О проблеме во время заседания Общественной палаты Алтайского края рассказала доцент кафедры химической техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И.И. Ползунова, кандидат технических наук, председатель Алтайской краевой социально-экологической организации "Планета" Любовь Бельдеева.