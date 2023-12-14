Такой день. Налог на сверхприбыль на Алтае и падение смертности и рождаемости
О главных событиях Алтайского края за 14 декабря
14 декабря 2023, 23:58, ИА Амител
В Алтайском крае компании, средняя прибыль которых превышает 1 млрд рублей, перечислили в федеральный бюджет 453,5 млн рублей в виде налога на сверхприбыль.
Алтайский край продолжает терять население за счет низкой рождаемости и миграционного оттока. Как сообщает Росстат, на 1 января 2023 года численность населения составила 2,131 млн человек, тогда как год назад показатель был несколько выше – 2,135 млн человек.
Барнаулец Олег Петров снял метеорный поток Геминиды, пик которого пришелся на прошедшую ночь. Кадры были сделаны в 23:40 и около 02:00 в окрестностях краевой столицы. Фотограф отметил, что снимки получились с засветкой – "загрязнение" на фото шло от ближайшей трассы.
12:55:38 15-12-2023
У меня знакомая работает по муз. части в детсаду. Жалуется с младшей группой что-то разучить почти невозможно. Много детей мигрантов, не знающих русский язык. А жена филолог, преподает в старших классах. Говорит,слава богу, скоро на пенсию. 2-3 учеников не понимающих что такое муж. род и женский... у них нет этого понятия в их языке, и пр. пр. пр...она еще переживет. А пол класса ни за что. В запасе у нее еще 4 года.