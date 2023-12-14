Такой день. Налог на сверхприбыль на Алтае и падение смертности и рождаемости

О главных событиях Алтайского края за 14 декабря

14 декабря 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае компании, средняя прибыль которых превышает 1 млрд рублей, перечислили в федеральный бюджет 453,5 млн рублей в виде налога на сверхприбыль.

Алтайский край продолжает терять население за счет низкой рождаемости и миграционного оттока. Как сообщает Росстат, на 1 января 2023 года численность населения составила 2,131 млн человек, тогда как год назад показатель был несколько выше – 2,135 млн человек.

Барнаулец Олег Петров снял метеорный поток Геминиды, пик которого пришелся на прошедшую ночь. Кадры были сделаны в 23:40 и около 02:00 в окрестностях краевой столицы. Фотограф отметил, что снимки получились с засветкой – "загрязнение" на фото шло от ближайшей трассы.