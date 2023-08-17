Такой день. Новая мера поддержки бойцов СВО и планы на День города в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 17 августа

17 августа 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

День города состоится в Барнауле 2 сентября. На него приедет сразу несколько московских артистов. Кроме того, запланировано множество выступлений, выставок, фестивалей, мастер-классов, викторин, конкурсов и розыгрышей. В центре Барнаула возведут национальную деревню, представят промышленную продукцию, организуют развлечения для детей и так далее. 17 августа в мэрии Барнаула состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднику, где власти рассказали о самых главных событиях Дня города 2023, сообщает пресс-служба мэрии.

Военнослужащие и члены семей погибших участников спецоперации в Алтайском крае смогут получать бесплатные земельные участки. Еще об одной мере поддержки военнослужащих и их близких, которую могут ввести в регионе, рассказал губернатор Виктор Томенко.

Депутат АКЗС Сергей Булаев заявил о необходимости ввести государственный контроль над работой общественного транспорта в городах. Он напомнил, что ранее, в ходе приватизации, автобусные перевозки перешли в частные руки – государство просто отдало их частникам.

Схема движения транспорта изменится в Барнауле на проспекте Ленина из-за ремонтных работ на теплотрассе, сообщает пресс-служба краевой столицы. В связи с этим придется перекрыть часть участка проспекта Ленина на пересечении с ул. Брестской. Объясняем, когда закроют главную городскую магистраль и как изменится схема движения общественного транспорта на это время.