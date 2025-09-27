Такой день. Новый ЖК и расселение аварийных домов

О главных событиях региона за 26 сентября

27 сентября 2025, 00:00, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В исторической части Барнаула, на ул. Пушкина, 16 (пересечение с пр. Комсомольским) возведут многоквартирный дом. Он будет состоять из двух секций 10 и 16 этажей, а также двухэтажного административного блока. Здание решено выполнить в едином стиле с уже существующим ЖК на ул. Гоголя, 25а. Подробнее о проекте, который презентовали на градсовете 25 сентября, – в материале amic.ru.

Пять застройщиков поборются за право застраивать 86 га у барнаульского аэропорта. Площадка состоит из десяти участков, на которых застройщик в течение 15,5 года должен возвести "город" на 460 тыс. квадратных метров жилья, 2% от которых (то есть 9,2 тыс. "квадратов") девелопер должен передать "Дом.рф".

Почти 107 млн рублей дополнительно добавят на переселение жителей из аварийного жилищного фонда в Барнауле. Общая сумма превысит 1,3 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании в пятницу, 26 сентября, во время корректировки бюджета краевой столицы на 2025 год.