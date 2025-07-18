Такой день. Очередной шторм на Алтае и обжалование приговора бывшему вице-мэру

О главных событиях Алтайского края за 18 июля

18 июля 2025, 23:59, ИА Амител

Фото: смог на набережной Барнаула / amic.ru

В Третьяковском районе Алтайского края восстанавливают 15 километров трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. В этом году строители приведут в надлежащий вид 10 км из 15 запланированных.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. 19 и 20 июля ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 17–22 м/с.

Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев, которого в начале июня приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима, попытается оспорить свой приговор в Алтайском краевом суде. Сам осужденный и его защита подали на решение первой инстанции две жалобы.

Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении более 120 млн рублей у клиентов, высказала свое отношение к обвинению в ходе судебного заседания. Она посчитала его "не совсем правильным" и заверила, что не похищала никаких денег. При этом подсудимая призналась, что все сделки были подписаны лично ею. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.