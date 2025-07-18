"Неверная история". Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина высказала отношение к обвинению

Со слов Авдюхиной, фактические события не соответствуют показаниям, которые ранее дал один из риелторов

18 июля 2025, 12:05, ИА Амител

Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении более 120 млн рублей у клиентов, высказала свое отношение к обвинению в ходе судебного заседания. Она посчитала его "не совсем правильным" и заверила, что не похищала никаких денег. При этом подсудимая призналась, что все сделки были подписаны лично ею. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Все это работало без меня"

Как утверждает экс-глава "Жилфонда Барнаул", работая в организации, она курировала инвестиционную деятельность, строго следуя должностным инструкциям. Со слов Авдюхиной, она не похищала деньги клиентов:

"Мне оно кажется не совсем правильным, но оно какое есть. Я никакой системы не изобретала, все это работало без меня. В принципе, были люди, которые создавали должностные инструкции, и я им строго следовала. Деньги я не похищала. Но то, что была инвестиционная деятельность и я ее курировала, – это правда. Я занимала определенную должность и обладала определенными функциями, которые была обязана исполнять", – заявила она.

Факт мошенничества бывший руководитель "Жилфонда Барнаул" также отрицает. Она заявила, что со стороны учредителя было "не совсем корректно" фиксировать убытки на управляющего и говорить, что это было хищение. При этом Авдюхина подчеркнула, что находится в зале суда из-за своего незнания юридической стороны вопроса.

Признаваясь, что все сделки были подписаны ею, подсудимая отметила, что ей стоило обладать большими компетенциями в плане юридической защиты своих интересов, занимая свой такой высокий пост. Однако проведенные ею сделки с клиентами она оценивает как юридически грамотные, правильные и чистые:

"Вся моя деятельность была всегда направлена на защиту интересов клиентов. И все сделки, которые проводились за период моего нахождения в компании, были проведены юридически грамотно, правильно, чисто. Нет ни одной оспоренной. Здесь моя совесть абсолютно чиста. Я отдавалась этой работе, этому бизнесу на 200%. И честна была с людьми, сама с собой и с учредителем", – рассказала Авдюхина.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

"Неверная история"

Авдюхина также заявила следствию, что фактические события не соответствует показаниям, которые ранее дал один из риелторов:

"Он говорит: "Собрались, созвали конференцию и всем сказали, что Авдюхина что-то там похитила". Хотя до этого даже не было следствия, не было уполномоченных лиц на объекте. Соответственно, их поставили в известность заведомо, что я что-то похитила. <...> Может быть, это с точки зрения юридической правильно, но фактическое событие совсем было другое. Везде было видеонаблюдение, все было с аудиозаписью, все фиксировалось. Соответственно, говорить о том, что я каких-то десять лет что-то делала и кто-то о чем-то не знал, я считаю, что это неверная история", – заключила экс-глава "Жилфонд Барнаул".

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Согласно версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, занимая должность директора агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул", мошенническим путем похитила деньги клиентов на общую сумму 121,3 млн рублей. Эти деньги Авдюхина брала по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, считает следствие. Пострадавшими по делу признали 31 жителя Алтайского края. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Также, согласно данным следствия, после хищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью уехала сначала в Сочи, а потом, через Москву, Стамбул и Дубай отправилась в аргентинский Буэнос-Айрес. Вскоре ее объявили в международный розыск. В январе 2024 года Интерпол задержал экс-главу "Жилфонда Барнаул" в Аргентине. В апреле 2024-го ее доставили в Барнаул, где заключили под стражу.

В сентябре 2024 года расследование по делу завершилось, и обвинительное заключение по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправилось в суд.