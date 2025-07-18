Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев попытается обжаловать приговор в краевом суде
Ранее Шеломенцев получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей
18 июля 2025, 14:40, Антон Дегтярев
Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев, которого в начале июня приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима, попытается оспорить свой приговор в Алтайском краевом суде. Сам осужденный и его защита подали на решение первой инстанции две жалобы. Также на приговор Центрального районного суда поступила и третья жалоба. Информация об этом есть на сайте Центрального районного суда.
Несколько жалоб
На сайте суда написано, что первая и вторая жалобы зарегистрированы 20 июня, а третья – 23 июня. Все они приняты к рассмотрению. Первую подал сам Шеломенцев, вторую – его адвокат. Заявитель третьей жалобы не указан, но, вероятно, ее подал гособвинитель. Ранее "МК на Алтае" писал, что прокуратура также направила апелляционное представление и намерена добиться ужесточения приговора, ведь на прениях прокурор запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей. Издание также сообщало, что сторона защиты будет, как и раньше, настаивать на невиновности Шеломенцева и добиваться отмены решения суда.
Сам Шеломенцев после приговора также кивком ответил корреспонденту amic.ru, будет ли оспаривать приговор. Между тем в Алтайском краевом суде amic.ru сообщили, что апелляционные жалобы на приговор к ним пока не поступили.
Какой срок получил Шеломенцев и за что его осудили?
6 июня Центральный районный суд Барнаула признал Антона Шеломенцева виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей через посредника Сергея Щукина. Шеломенцев получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей. Приговор Центрального районного суда в силу пока не вступил, так что Шеломенцев еще продолжает оставаться в СИЗО.
По версии следствия, Шеломенцев получил через своего бывшего зама, посредника Сергея Щукина, взятку 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного за помощь в получении двух маршрутов общественного транспорта (которые, впрочем, Бесчастный так и не получил). 1,2 млн Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей получил за посредничество Щукин. Также Шеломенцева обвинили в получении двух взяток от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина на общую сумму 600 тысяч рублей.
Кроме Шеломенцева, по делу осудили посредника Сергея Щукина, он в итоге получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Дело против взяткодателя, барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, приостановили, так как он ушел на СВО. Также в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд над Денисом Илюшиным.
Вор должен сидеть в тюрьме
15:02:21 18-07-2025
Гость (14:49:17 18-07-2025) Вор должен сидеть в тюрьме ... Погоди. Ща защитнички сюда набегут. Будут писать что он не сам виноват. и что ничего не изменилось с тем что вместо него другого назначили
15:12:39 18-07-2025
Может дать ему условно с УСЛОВИЕМ-ВЫПРАВИТЬ ГОРБ на мосту на Новом рынке за счет личных средств всех причастных к этому строительству .
15:12:45 18-07-2025
"Лучше оправдать троих виноватых, чем осудить одного невиновного" А. В. Суворов.
16:07:08 18-07-2025
Гость (15:12:45 18-07-2025) "Лучше оправдать троих виноватых, чем осудить одного невинов... СУВОРОВ? А.В.? Правда? А мужики то не знают
16:19:10 18-07-2025
Пузырек (16:07:08 18-07-2025) СУВОРОВ? А.В.? Правда? А мужики то не знают... Мужикам больше читать надо классиков и будут знать.
16:17:16 18-07-2025
Чтож они все ерепенятся? Воровайка из Дома, перевозчик (клеймо поставить некуда), чиновник неудачник - измельчал люд торговый и чиновный. Трусливые, наглые и не умные.
Красть меньше миллиарда грешно.
20:17:32 18-07-2025
А почему он на СВО не хочет пойти?