Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев попытается обжаловать приговор в краевом суде

Ранее Шеломенцев получил восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей

18 июля 2025, 14:40, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru

Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев, которого в начале июня приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима, попытается оспорить свой приговор в Алтайском краевом суде. Сам осужденный и его защита подали на решение первой инстанции две жалобы. Также на приговор Центрального районного суда поступила и третья жалоба. Информация об этом есть на сайте Центрального районного суда.

Несколько жалоб

На сайте суда написано, что первая и вторая жалобы зарегистрированы 20 июня, а третья – 23 июня. Все они приняты к рассмотрению. Первую подал сам Шеломенцев, вторую – его адвокат. Заявитель третьей жалобы не указан, но, вероятно, ее подал гособвинитель. Ранее "МК на Алтае" писал, что прокуратура также направила апелляционное представление и намерена добиться ужесточения приговора, ведь на прениях прокурор запросил для Шеломенцева 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей. Издание также сообщало, что сторона защиты будет, как и раньше, настаивать на невиновности Шеломенцева и добиваться отмены решения суда.

Сам Шеломенцев после приговора также кивком ответил корреспонденту amic.ru, будет ли оспаривать приговор. Между тем в Алтайском краевом суде amic.ru сообщили, что апелляционные жалобы на приговор к ним пока не поступили.

Какой срок получил Шеломенцев и за что его осудили?

6 июня Центральный районный суд Барнаула признал Антона Шеломенцева виновным в получении двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей через посредника Сергея Щукина. Шеломенцев получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом 2,1 млн рублей. Приговор Центрального районного суда в силу пока не вступил, так что Шеломенцев еще продолжает оставаться в СИЗО.

По версии следствия, Шеломенцев получил через своего бывшего зама, посредника Сергея Щукина, взятку 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного за помощь в получении двух маршрутов общественного транспорта (которые, впрочем, Бесчастный так и не получил). 1,2 млн Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, остальные 800 тысяч рублей получил за посредничество Щукин. Также Шеломенцева обвинили в получении двух взяток от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина на общую сумму 600 тысяч рублей.

Кроме Шеломенцева, по делу осудили посредника Сергея Щукина, он в итоге получил три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Дело против взяткодателя, барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, приостановили, так как он ушел на СВО. Также в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд над Денисом Илюшиным.