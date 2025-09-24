Такой день. Отключение электричества и открытие юридического бюро на Алтае

О главных событиях региона за 24 сентября

С 1 октября в Республике Алтай начнет работу Государственное юридическое бюро, созданное по поручению президента РФ. Учреждение будет функционировать на базе комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Алтайском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 180 млн рублей.

В Барнауле произошло частичное отключение электроэнергии в Индустриальном, Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. Как сообщают власти, причиной стала нештатная ситуация на сетях 110 кВ. Авария привела к кратковременной остановке насосов на станциях водоподъема барнаульского водоканала.