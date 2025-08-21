Такой день. Отмена Эльдара Джарахова на Алтае и новый прилет "Русских витязей" в Барнаул

О главных событиях Алтайского края за 20 августа

21 августа 2025, 00:04, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Общественники и надзорные органы Алтайского края отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале сельской молодежи в Павловске. После первой волны анонсов фестиваля в Народный фронт и надзорные органы поступило более сотни сообщений с требованием проверить музыканта.

30 августа в 17:00 на набережной реки Оби жителей и гостей Барнаула ждет масштабное воздушное шоу. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил России продемонстрирует уникальную программу полетов над речной акваторией.

Прилегающую территорию к зданию правительства Алтайского края на пр. Ленина, 59, в Барнауле, хотят благоустроить. За это власти готовы заплатить максимум 7,1 млн рублей.