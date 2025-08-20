"Русские витязи" прилетят в Барнаул на День города

В прошлом году авиационная группа высшего пилотажа уже выступала на празднике

20 августа 2025, 16:25, ИА Амител

"Русские витязи"

30 августа в 17:00 на набережной реки Оби жителей и гостей Барнаула ждет масштабное воздушное шоу. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил России продемонстрирует уникальную программу полетов над речной акваторией, сообщает официальный канал администрации.

Мероприятие станет одним из центральных событий конца лета в краевой столице. Зрители увидят филигранное исполнение сложнейших фигур высшего пилотажа на современных истребителях.

В прошлый День города посмотреть на авиагруппу пришло большое количество жителей. В Нагорном парке были заняты все самые удобные площадки, с которых открывается лучший вид на акваторию Оби. Люди сидели даже на склонах холма, где установлены буквы "БАРНАУЛ". Тысячи горожан, застрявших в пробках, смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть.

Люди на выступлении "Витязей"

Более того, в Барнауле нашелся человек, который посвятил "витязям" песню. Мужчина проходил службу в Кубинке, в полку связи, поэтому имел возможность наблюдать полеты практически ежедневно, так что самолетами он вдохновлен.

После полета "Витязи" дали интервью amic.ru. В нем они рассказали о том, как погодные условия сократили программу, в чем изюминка их выступлений, как пилоты выдерживают колоссальные перегрузки во время полетов и о многом другом.

Помимо "Витязей", на набережной Оби запланирована молодежная программа "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!", после авиашоу начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова.