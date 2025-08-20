"Русские витязи" прилетят в Барнаул на День города
В прошлом году авиационная группа высшего пилотажа уже выступала на празднике
20 августа 2025, 16:25, ИА Амител
30 августа в 17:00 на набережной реки Оби жителей и гостей Барнаула ждет масштабное воздушное шоу. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил России продемонстрирует уникальную программу полетов над речной акваторией, сообщает официальный канал администрации.
Мероприятие станет одним из центральных событий конца лета в краевой столице. Зрители увидят филигранное исполнение сложнейших фигур высшего пилотажа на современных истребителях.
В прошлый День города посмотреть на авиагруппу пришло большое количество жителей. В Нагорном парке были заняты все самые удобные площадки, с которых открывается лучший вид на акваторию Оби. Люди сидели даже на склонах холма, где установлены буквы "БАРНАУЛ". Тысячи горожан, застрявших в пробках, смотрели выступления "витязей" с Павловского тракта, проспекта Строителей, из центра города – отовсюду, где только можно было увидеть.
Более того, в Барнауле нашелся человек, который посвятил "витязям" песню. Мужчина проходил службу в Кубинке, в полку связи, поэтому имел возможность наблюдать полеты практически ежедневно, так что самолетами он вдохновлен.
После полета "Витязи" дали интервью amic.ru. В нем они рассказали о том, как погодные условия сократили программу, в чем изюминка их выступлений, как пилоты выдерживают колоссальные перегрузки во время полетов и о многом другом.
Помимо "Витязей", на набережной Оби запланирована молодежная программа "Барнаул – студенческий, молодежный, творческий!", после авиашоу начнется концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Вечер на набережной завершится с 20 до 22 часов концертом группы Владимира Кислова.
16:29:56 20-08-2025
Отсюда вывод - причина отмена салюта ни к вопросу общественной безопасности, ни к идейной неуместности отношения не имеет.
16:30:55 20-08-2025
лучше бы ливневки бы привели в порядок, чтобы вода, как те самые Стрижи пролетала в них
21:30:49 20-08-2025
Гость (16:30:55 20-08-2025) лучше бы ливневки бы привели в порядок, чтобы вода, как те с... Ты знаешь сколько стоит ливневку сделать?
17:32:45 20-08-2025
Страшно смотреть на них, особенно с сегодняшней повесткой.
20:30:01 20-08-2025
Гостья из прошлого (17:32:45 20-08-2025) Страшно смотреть на них, особенно с сегодняшней повесткой. ... Сидите дома, раз страшно.
10:40:55 21-08-2025
Гость (20:30:01 20-08-2025) Сидите дома, раз страшно. ... так и дома не спастись. У меня ребенок зажимает уши, плачет. Спит плохо. Я сама до панических атак от этого звука. Это точно надо? может где-то над полем им полетать? за городом? зачем третируете людей? ведь пока здесь нет военных действий, чего пугать заранее?
11:46:08 22-08-2025
Гость (10:40:55 21-08-2025) так и дома не спастись. У меня ребенок зажимает уши, плачет.... под новым мостом проживать изволите?
10:02:06 23-08-2025
Гость (10:40:55 21-08-2025) так и дома не спастись. У меня ребенок зажимает уши, плачет.... Готовиться надо ко всему раз в такое время живём, раз другой и уши уже зажимать не будет, да и ребенок на год старше стал
17:50:30 20-08-2025
И прошлый год и я там был.Мёд пиво пил.В рот ни капли не попало.
20:06:29 20-08-2025
Это здорово! Прошлое выступление очень понравилось! Стрижи молодцы!
00:55:26 21-08-2025
На СВО их отправить, толку больше будет. А так - пустая трата денег!