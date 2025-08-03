Такой день. Падение цен на сметану и нападение поросенка на ребенка в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 3 августа

03 августа 2025, 23:54, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Алтайкрайстат опубликовал данные о динамике цен в Алтайском крае с 21 по 28 июля. Согласно информации ведомства, за неделю в регионе подешевели сметана и молоко. Снижение составило 9,98 рубля и 0,47 рубля — до 302,97 и 102,62 рубля за килограмм и литр соответственно.

Домашний поросенок искусал восьмилетнего ребенка в Бийске. Пострадавшему оказали медицинскую помощь — медики обнаружили у ребенка рваные раны.

В Алтайском крае наблюдается снижение активности и численности клещей. За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 49 человек. Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 7548 жителей, из них 2260 – барнаульцы.