Такой день. Патриотический автопробег в Барнауле и интервью с участником СВО

О главных событиях Алтайского края за 23 февраля

23 февраля 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 23 февраля прошёл автопробег в поддержку земляков – участников спецоперации. В полдень с площади Свободы стартовало около 50 машин с российскими флагами и символикой волонтёрского движения "Добрая воля 22", которое инициировало акцию. В течение полутора часов водители ездили по всем районам города, а затем вернулись обратно на площадь. Мероприятие при этом снимали с квадрокоптера.

До убийства полуторагодовалой девочки бабушка предупреждала опеку и хотела забрать детей к себе, но дочь не подпускала и угрожала, а опека бездействовала. По словам бабушки девочки, она просила опеку проверить семью, которая на тот момент уже состояла на учёте как неблагополучная.

С начала спецоперации на Украине прошёл уже год. За это время в зоне боевых действий российские солдаты успели столкнуться с разными ситуациями – кто-то потерял друга, кто-то был ранен, кто-то оказался в окружении. Некоторые за геройские поступки были отмечены медалями и орденами. Один из таких людей – 21-летний Иван Майдуров. Он начал участвовать в спецоперации с первого дня, стоял с армией под Киевом, получил несколько ранений, потерял друга и вернулся домой. В интервью amic.ru он рассказал, как оказался на спецоперации, что сложнее всего пережить военному в зоне боевых действий и за что ему дали орден Мужества.