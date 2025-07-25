Такой день. Перекрытие улицы Партизанской и запуск колеса обозрения возле набережной Оби

Главное за 25 июля

25 июля 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Husam Harrasi / unsplash.com

В Барнауле 25 июля состоялось официальное открытие нового аттракциона – колеса обозрения на площади Баварина. Конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места.

В Барнауле перекрыли проезд на четной стороне улицы Партизанской. Ограничение действует от дома № 64 до проспекта Ленина.

Барнаульские власти пытаются найти подрядчика, который отремонтирует "Дом купца Морозова". За работы мэрия готова заплатить 13 млн рублей.

Мэрия Барнаула приобрела для МБУ "Автодорстрой" семь новых коммунально-дорожных машин. Покупка обошлась в 48 млн рублей.