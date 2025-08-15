Такой день. Поиск подрядчика для строительства ливневки и подорожание бензина

О главных событиях Алтайского края за 15 августа

15 августа 2025, 23:45, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по благоустройству Барнаула не нашел подрядчика, готового сделать поверхностный водоотвод вдоль Павловского тракта (от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова) за 18,1 млн рублей. Заявок на участие в аукционе никто не подал.

В Барнауле решили усилить борьбу с ночными уличными гонками после многочисленных жалоб жителей. Мэр города Вячеслав Франк сообщил, что вопрос будет детально рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.

В Алтайском крае за июль 2025 года цены на бензин автомобильный в среднем увеличились на 1,5%, на дизельное топливо – на 0,1%. Среди городов Алтайского края дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле – 54,85 руб. за литр, дороже – в Бийске (56,52 руб.).