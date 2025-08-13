Такой день. Последнее слово экс-главы "Жилфонда Барнаул" и перекрытие Павловского тракта

О главных событиях Алтайского края за 13 августа

13 августа 2025, 23:54, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина в среду, 13 августа, в своем последнем слове на заседании суда заявила, что не считает себя мошенницей.

С 22:00 в Барнауле перекрыли проезд по Павловскому тракту. Ограничения будут действовать в районе пересечения с улицей Попова при движении в сторону улицы Солнечная Поляна.

В Барнауле в ближайшее время планируют приступить к установке арт-объекта "Обь" на набережной Оби в рамках проекта туристского кода центра города.