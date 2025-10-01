Такой день. Приговор "политеховскому" маньяку и жалобы на отопление

О главных событиях региона за 1 октября

01 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Калманский районный суд 1 октября 2025 года вынес приговор бывшему замглавы Калманского района Виталию Манишину по делу так называемого "политеховского" маньяка. За убийство 11 девушек и женщин, а также за изнасилование большинства из них он получил 25 лет лишения свободы, сообщает корреспондент amic.ru.

В Барнауле часть многоквартирных домов остается без тепла, несмотря на старт отопительного сезона. О проблемах сообщают жители по нескольким адресам и просят городские службы взять ситуацию на контроль, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

В Барнауле могут ввести новые, более строгие ограничения для арендных электросамокатов, сообщает Госавтоинспекция города. Для повышения безопасности было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч на определенных участках.