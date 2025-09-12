Такой день. Расселение аварийных домов на Алтае и развитие спортивного комплекса "Обь"

О главных событиях региона за 11 сентября

12 сентября 2025, 00:01, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

Алтайский край получил более 192,5 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийных домов. Как сообщает региональный Минстрой, обновление жилищного фонда – одна из приоритетных направлений работы краевого правительства.

Капитально реконструировать спортивный комплекс "Обь" в Барнауле в настоящее время не планируют, хотя внутри здания провели точечный ремонт. В связи с тем, что спортивные организации, которые находятся в СК, работают практически круглогодично, ремонт в помещениях может производиться только в летний период.

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда в четверг, 11 сентября, оставила без изменений приговор бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву.

В Алтайском крае в единый день голосования 14 сентября самые конкурентные выборы ожидаются в Славгороде, где на 21 мандат в Собрании депутатов претендуют 73 кандидата от шести партий.